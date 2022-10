Advertencia de Morales a Macri: «Le voy a poner una paliza en las elecciones si es candidato»

Barcelona. Gerardo Morales y Facundo Manes coincidieron en la ciudad catalana y abordaron una agenda de Estado para la UCR de cara a las elecciones 2023.

En ese sentido, Morales puso paños fríos a la polémica por Manes, aunque dejó en claro que Mauricio Macri es “el jefe del PRO” pero “no es el jefe de Juntos por el Cambio ni del radicalismo ni de la Coalición Cívica”, aseguró.

La candidatura de Mauricio Macri en 2023

En ese sentido, el presidente de la UCR señaló que le gustaría que “Macri sea candidato, así le gano bien, porque le voy a ganar”, dijo. Allí Morales expresó que si el expresidente juega en las PASO en 2023 en la interna de JxC, “le voy a poner una paliza en las elecciones si es candidato”, agregó.

Dejó en claro que la carrera política del líder del PRO no esta terminada. “Yo no lo voy a jubilar a Macri. Él tiene todo el derecho de ser candidato, de pensar y pretender su segundo tiempo, pero no creo que sea conveniente para el país”, lanzó el gobernador jujeño en una entrevista con Infobae, este domingo.

De este modo, Morales consideró que “Macri debe tener un rol más de aconsejar, por las experiencias que ha tenido a la hora de gobernar”, ya que “pasó el tiempo y tiene que dejarle espacio a otros referentes, del PRO, de la UCR y de otros partidos, donde resolveremos nuestras internas en las PASO”, explicó.

Interna de la UCR y declaraciones de Facundo Manes

En otro pasaje de la entrevista, Gerardo Morales hizo foco en las explosivas declaraciones del diputado nacional radical Facundo Manes, quien había cuestionado a Mauricio Macri y la gestión de Cambiemos en el gobierno.

“Todavía no hablé con Facundo Manes. Cuando baje un poco la espuma lo voy a hacer. Tal vez está molesto por la expresión del Comité Nacional y lo entiendo, pero me parece que hay excesos que los teníamos que ordenar”, razonó el presidente de la UCR, quien publicó un comunicado después de los dichos del neurocientífico, marcando distancia de sus dichos y tratando de traer el orden y tranquilidad a JxC, puertas adentro.

Sobre Manes, Gerardo Morales evaluó que “podría ser un buen candidato a gobernador de la UCR (en la provincia de Buenos Aires), ya que la peleó ahí estaría bueno, pero no lo quiero bajar de candidato a presidente, ya está lanzado”, explicó.

En esa línea, el gobernador de Jujuy destacó que “hay un radicalismo más fortalecido, que viene logrando la posición que le corresponde en Juntos con el Cambio”, y remarcó que “no va a tener nunca más un rol secundario, no va a ser furgón de cola” en la coalición opositora, insistió.

Así fue que negó rotundamente que haya una ruptura o quiebre dentro de la misma UCR, luego de los dichos de Manes. Allí Morales puso un manto de cordura para calmar las voces que cuestionan desde adentro a la alianza opositora: “Hay unidad en el radicalismo en la idea de fortalecer Juntos por el Cambio. No hay fisuras. Ni hay riesgo de ruptura”, señaló.