Kicillof reconoció errores en el accionar policial y exigió apartar al jefe del operativo

El gobierno bonaerense que encabeza Axel Kicillof reconoció que el operativo realizado este jueves por la noche durante el partido que iban a disputar Gimnasia y Esgrima de La Plata y Boca y «no fue capaz de brindar seguridad a quienes asistieron» e indicó que se ordenó apartar al jefe policial que estuvo a cargo.

«El Gobernador instruyó al Ministro de Seguridad para que el Jefe del Operativo sea inmediatamente apartado y para que se pongan todos los elementos a disposición del fiscal que está interviniendo. Vamos a respetar el accionar de la Justicia para que se determinen las responsabilidades de los hechos ocurridos y seremos estrictos con las sanciones de quienes no hayan cumplido su deber», señaló el comunicado difundido este viernes.

En el texto, el gobierno de la provincia de Buenos Aires «lamenta los hechos sucedidos en el marco del partido de fútbol que disputaban Gimnasia y Esgrima La Plata y el Club Atlético Boca Juniors, en la ciudad de La Plata».

«Es inadmisible que anoche miles de platenses hayan tenido que vivir lo que vivieron y más aún, que se produjera el lamentable hecho de que César Regueiro perdiera la vida en el marco del encuentro», agrega.

Además informa que «casi todas las personas que sufrieron heridas y recibieron la asistencia brindada por el sistema de salud provincial ya han sido dadas de alta».

El comunicado remarca que, «mientras la justicia investiga si las condiciones de ingreso al estadio pudieron estar alteradas por una sobreventa de entradas, es evidente que el operativo realizado no fue capaz de brindar seguridad a quienes asistieron».

Luego, se precisó que Kicillof «instruyó al ministro de Seguridad (Sergio Berni) para que el jefe del operativo sea inmediatamente apartado y para que se pongan todos los elementos a disposición del fiscal que está interviniendo».

Según se informó, fue el comisario Juan Gorbarán quien estuvo a cargo del operativo y quien fue apartado.

«Nos comprometimos a transformar la Policía de la Provincia, a mejorar sus condiciones laborales, su equipamiento y su formación para darle un mayor grado de profesionalidad. En ese camino estamos, claro que falta mucho aún pero no vamos a permitir que se incumplan normas básicas establecidas para el desempeño de las fuerzas de seguridad», concluye el texto oficial.

BERNI CONFIRMÓ QUE EL POLICÍA QUE DISPARÓ CONTRA UN CAMARÓGRAFO DE TYC YA FUE REMOVIDO DE LA FUERZA

Tras la decisión del Gobernador, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, dijo que «van a ser echados de la Policía» los responsables del operativo de seguridad del partido entre Boca y Gimnasia y Esgrima en La Plata y confirmó que el efectivo que disparó contra un camarógrafo de TyC ya fue removido de la fuerza.

Consultado acerca de la posibilidad de dejar su cargo en el gabinete tras la represión policial ocurrida este jueves por la noche en el bosque de la capital bonaerense, el ministro expuso: «Mi renuncia está todos los días a disposición del gobernador (Axel Kicillof), pero acá hay responsables que tenían una función de llevar adelante el operativo que no ha sido bien resuelto».

«Soy el ministro de Seguridad, pero hay responsables que tenían la función de llevar adelante este operativo y no lo resolvieron bien. Yo no me considero responsable de lo que pasó. No estuve a cargo del operativo de seguridad. Para eso hay toda una cadena de mando», recalcó.

En tanto, expresó que el jefe del operativo de seguridad fue «quien firmó el acta con el club, dispuso el operativo y el responsable de algo que se resolvió de la peor forma» y consideró que lo ocurrido anoche «es inexplicable».

Luego, el funcionario expuso que «por cada entrada que vendió la AFA, había 20 de cortesía», explicó que «el control de las entradas no la hace la policía, sino el mismo club que hizo la vista gorda» y apuntó que, en ese contexto, los espectadores que quedaron afuera «se enardecieron y querían entrar».

Berni dijo que en esa situación el jefe del seguridad «resolvió de la peor manera una situación que la Policía obviamente no buscó y que estuvo generada por la falta de escrúpulos de quienes sólo quieren hacer negocios con el fútbol».

Consultado por qué dijo este jueves ante la prensa que el fallecimiento de un hombre de 57 años, identificado como Cesar Regueiro, se debió a un paro cardíaco, Berni respondió: «Me preguntaron de qué falleció el hombre y yo lo único que hice fue transmitir el parte que me dieron del hospital».

Dijo también que más allá de que no murió por una confrontación directa con la policía, su muerte «podría haberse evitado».

Finalmente, manifestó que se trabajó «toda la noche para tratar de entender qué pasó» y recalcó que «el fiscal empezará a investigar con todos los elementos que ellos tienen».