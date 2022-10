Más control y el fin de los créditos usureros: los desafíos del funcionario que Massa designó para defender a los consumidores

A dos meses de haber asumido al frente del Ministerio de Economía, Sergio Massa designó a Alejandro Pérez Hazaña al frente de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor.

Pérez Hazaña se desempeñó hasta septiembre como presidente de Asociación Colectiva, una ONG que busca “defender, asesorar, e informar a consumidores, usuarios y trabajadores, de forma individual o colectiva” y como asesor del propio legislador José Luis Ramón, a quien Massa le habría ofrecido originalmente el cargo.

Por AM750, el nuevo funcionario nacional, que trabajará bajo la órbita de la Secretaría de Comercio, a cargo de Matías Tombolini, aseguró que el primer desafío es el de “controlar muchas resoluciones que se sacaron, que son muy buenas, que generan un montón de derechos, pero que si no tienen un control efectivo, quedan en la nada”.

Al respecto, puso un ejemplo: “Está regulado que todas las empresas tiene que tener para que los atienda una persona en el primer menú. Todos sabemos que no es así. Eso es control. Es tener una persona llamando por teléfono a los 0800 y seguir con todo el procedimiento”.

Pérez Hazaña llega con “una visión específica de lo que quieren hacer”. “Todos somos consumidores. Lo que nos permite estar en esa relación es enorme. Entran todos. Hay pocas cosas que no entran ahí. Entonces, tenemos que elegir algún norte. Tenemos que enfocarnos en los consumidores que menos tienen y en el sobreendeudamiento. Hablar de las tasas de interés y la usura”.

“El Estado tiene y no tiene herramientas. Siempre se puede salir a controlar, pero si terminas en el poder judicial no terminas nunca. El tema de las financieras que no son controladas por el Banco Central, quienes prestan plata propia, no tienen normativa que las regulen. No hay ni un registro. No sabemos cuántas personas comercializan préstamos de esta manera”, añadió, finalmente.