Los usuarios que no se inscribieron al RASE no recibirán subsidios La resolución ordena que quienes no se han identificado como beneficiarios de en los padrones deberán recibir el mismo tratamiento correspondiente a los usuarios de mayores ingresos.

La Secretaría de Energía aclaró este lunes que los usuarios que no se han inscripto en los registros de subsidios para los servicios de luz y gas pasarán a recibir el mismo tratamiento de quienes se han identificado como pertenecientes al Nivel 1, de mayores ingresos, y por lo tanto sus consumos no serán subsidiados. La disposición, reglamentada a través de la Resolución 661/2022 del Boletín Oficial, ordena que quienes no se han identificado como beneficiarios de Nivel 2 o Nivel 3 en los padrones del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) o del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), deberán recibir el mismo tratamiento correspondiente a los usuarios de mayores ingresos (Nivel 1).

De acuerdo con los considerados de la normativa, diversos entes reguladores han pedido la aclaratoria respecto de qué tratamiento debe otorgarse a los usuarios de energía eléctrica y gas que no se encuentran informados en los niveles 2 y 3, lo cual derivó en la resolución. La quita total de subsidios para los usuarios del Nivel 1 será escalonada durante los próximos tres bimestres y pagaran la tarifa plena desde principios del año próximo.

Quienes sean beneficiarios de la Tarifa Social o de programas provinciales equivalentes, y no se han inscripto en los formularios de segmentación no perderán los subsidios ya que Energía los incorporó provisoriamente al Nivel 2 –de menores ingresos- a principios de este mes. En la Resolución, la cartera aclara que, además de encontrarse el formulario en formato digital, la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) y las prestadoras de servicios públicos han brindado atención presencial a las personas que no han podido acceder al mismo.

Al día 16 de agosto, 5.839.525 usuarios de gas y 9.282.320 de energía habían presentado sus declaraciones juradas. El Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) continúa abierto para quienes no se han inscripto y para introducir cambios en los ingresos o en el uso del servicio (mudanzas, cambio de titularidad, reducción del patrimonio) en el caso de que generen un cambio de nivel de segmentación.