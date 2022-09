La selección argentina enfrenta a Honduras este viernes: horario, TV y formaciones

El mediocampista de 21 años, que fue convocado por segunda vez a la selección mayor, podría tener su estreno en el primer compromiso y de titular en lugar de, quien esta en duda por que arrastra una molestias físicas.De esta manera, a falta de poco menos de dos meses para el inicio del, el futbolista surgido entendrá la gran oportunidad de mostrarse y aspirar a colarse en la lista final de 26 jugadores que deberá presentarpara afrontar la

Además, la idea del entrenador es poner en el primero de los amistosos el once titular, aunque es prácticamente un hecho que Argentina no contará con todos sus jugadores, ya que están lesionados Lo Celso y Acuña, y Cristian «Cuti» Romero no viajó por un problema de Visa.

Formación

El probable equipo para enfrentar a Honduras sería el siguiente: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández; Ángel Di María, Lionel Messi y Lautaro Martínez.

A qué hora juegan Argentina vs Honduras

El partido comenzará a las 21:00 de Argentina.

Por dónde ver Argentina vs Honduras

El encuentro será trasmitido en el país por TyC Sports.