El secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, resaltó que la decisión política es «sostener el nivel de actividad y potenciar nuestros recursos para desarrollar definitivamente al país».

Fue al participar, junto con el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, del Día de la Industria en la ciudad de Rafaela, encuentro que organizan en forma conjunta la Federación Industrial provincial (FISFE) y el Centro Comercial e Industrial local.

“La decisión política es destinar cada dólar a sostener el nivel de actividad y estoy convencido, porque miro al país productivo todos los días, de que estamos a un paso de encarar el salto al desarrollo que a Argentina se le negó siempre”, resaltó Mendiguren ante más de 700 empresarios y empresarios regionales.

“Nosotros no hacemos política partidaria, hacemos política industrial, pero tenemos que tener clara cuál es la política industrial que permite el desarrollo. No hay país desarrollado sin una decisión política que planifique y ejecute el camino del desarrollo. Cuando un país genera riqueza no necesita endeudarse, y cuando un país no genera riqueza, por la macro y la especulación financiera, se ahogan los sectores productivos», agregó.

De Mendiguren repasó los datos de la industria que cerró el primer semestre “con el mayor nivel de actividad desde el 2016. El INDEC acaba de registrar un nivel de la capacidad instalada, casi del 70%, de las más altas de los últimos años. La industria lleva 26 meses consecutivos de creación de empleo registrado”.

En este sentido insistió con que estos datos demuestran que “el problema que hoy tenemos por la falta de dólares es coyuntural y no estructural”.

Por su parte, Perotti agradeció a los industriales de la provincia de Santa Fe y destacó el rol del Estado Nacional en la asistencia a la producción y el trabajo durante la pandemia y resaltó: “Lo que Santa Fe recibe, lo potencia y lo devuelve multiplicado. Hoy esta provincia lidera los indicadores de producción, de inversión y de trabajo registrado”, destacó.

“En la provisión de alimentos, porque muchas veces repetimos que producimos alimentos para 400 millones de personas, pero lo que exportamos en su mayoría son para consumo animal, los argentinos necesitamos dar el salto del valor agregado para llegar al consumo humano, allí es donde está el desafío de la industria alimenticia”, advirtió.

Perotti expresó que en la actualidad Santa Fe lidera el país en términos de inversión, producción y empleo registrado, y es la provincia con mayor superávit comercial.

Además, recordó que junto al Banco Nación la provincia impulsó una línea de financiamiento por $26.500 millones para la producción y creó, junto a la empresa Bioceres, el fondo SF500 para la creación de startups basadas en el desarrollo científico y tecnológico.

En el encuentro también participaron el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, el presidente de la FISFE, Víctor Sarmiento; el titular del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR), Diego Castro; el intendente de Rafaela, Luis Castellano, entre otras autoridades provinciales y regionales.

Funes de Rioja resaltó: “Venimos acá convencidos de que Argentina necesita convalidar y transformar en política de Estado su modelo de política industrial” y agregó: «Nos une la bandera de la producción y el trabajo. Hoy hay urgencias pero sabemos que es posible el trabajo articulado. Aspiramos a que el esfuerzo del equipo económico y del secretario Mendiguren lleguen a buenos resultados y acompañarlos. En este escenario, la industria puede ser el disparador de desarrollo y progreso de carácter federal”.

De acuerdo con la FISFE, la producción manufacturera en Santa Fe registró en junio de 2022 una suba de 5,3% con respecto a igual mes del año anterior, alcanzando así el nivel más alto de la serie histórica de ese mes.

La actividad fabril en la provincia se ubicó 18% por encima del registro del año 2018, y fue 6,6% superior a junio de 2017. De acuerdo con el mismo informe, en Santa Fe tres cuartas partes de las ramas industriales tuvieron en junio de 2022 mayor nivel de producción en relación al mismo mes del año pasado.