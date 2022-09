Boca se quedó con el Superclásico y sueña con la Liga Profesional

Boca se hizo fuerte y venció a River en el Superclásico por 1 a 0 en un aceptable encuentro disputado esta tarde, en la Bombonera, en el marco de la decimoctava fecha de la Liga Profesional.

Darío Benedetto, a los 19 minutos del segundo tiempo, le dio el triunfo al conjunto Xeneize.

Con esta victoria, Boca escaló a la tercera posición con 32 unidades y quedó a dos puntos del líder Atlético Tucumán, mientras que River se ubica en la séptimo lugar y comenzó a despedirse de la lucha del campeonato.

El defensor del Xeneize Marcos Rojo fue expulsado, a los 51 minutos del complemento, por doble amonestación.

El local tuvo un comienzo auspicioso con una asfixiante y sacrificada presión en la salida de River, además pobló el campo adversario con mucha gente, pero le costó encontrar los caminos para romper la línea defensiva que utilizó Marcelo Gallardo, la cual conformó de cinco futbolistas y con la misma le cortó la proyección a los laterales del Xeneize.

Pese al dominio de Boca, el Millonario se la rebuscó para generar peligro con su dupla ofensiva compuesta por Matías Suárez y Pablo Solari, quienes lograron quedar siempre mano a mano con los centrales y estuvieron siempre al borde concretar.

La situación más clara para River -y todo el primer tiempo-, llego desde un tiro de esquina ejecutado por Juan Fernando Quintero, quien envió el centro al primer palo, y ahí Emanuel Mammana ganó de cabeza para exigir -de gran manera- a Agustín Rossi que contuvo el balón y sostuvo el cero en su arco.

El Xeneize inquietó con los balones cruzados, la velocidad de Luca Langoni, mientras que al Millonario se lo vio desconocido por momentos, también incomodo al no tener el dominio del balón y de esta forma le bajaron el telón a una primera etapa para el olvido.

Ya en el complemento, Gallardo mandó al campo de juego de Rodrigo Aliendro, Esequiel Barco y Miguel Borja y sacó a Marcelo Herrera, Quintero y Solari. Con esto, el entrenador cambio el sistema táctico e intentó darle otra impronta a su equipo y logró posicionarse de forma más ofensiva.

Por su parte, Boca siguió con su misma postura y el juego se tornó incierto, ya que ninguno logró tener supremacía, sin embargo, cerca de los 20 minutos, «Pol» Fernández ganó un tiro de esquina y desde esta acción, llegó el gol Xeneize: Benedetto se elevó entre Mammana y Pinola y con un cabezazo firmó el 1-0 y desató la euforia del público en la Bombonera.

El gol del local significó un duro golpe para River que entró en la desorientación, apeló a un juego friccionado que no le sirvió y no logró atacar con claridad ya que en los últimos metros no pudo prosperar, por su parte, Boca se replegó, se abrazó a la victoria y ahora sueña con pelear la Liga Profesional.

La siguiente es la síntesis del encuentro:

.

Liga Profesional.

Fecha 18.

Boca (1) – (0) River.

Estadio Alberto J. Armando.

Árbitro: Darío Herrera.

VAR: Mauro Vigliano.

Boca: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Marcos Rojo, Frank Fabra; Martín Payero, Guillermo Fernández, Alan Varela, Juan Ramírez; Luca Langoni y Darío Benedetto. DT: Hugo Ibarra.

River: Franco Armani; Andrés Herrera, Emanuel Mammana, Paulo Díaz, Javier Pinola, Milton Casco; Enzo Pérez; Nicolás De la Cruz, Juan Fernando Quintero; Pablo Solar y Matías Suárez. DT: Marcelo Gallardo.

Gol en el segundo tiempo: 19m Benedetto (R).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio M.Borja por Solari (R), R.Aliendro por Herrera (R), E.Barco por Quintero (R); 19m N.Briasco por Langoni (B); 24m A.Palavecino por Aliendro (R), L.Beltrán por Suárez (R); 28m C.Medina por Ramírez (B), C.Zambrano

por Payero (B); 35m L.Vázquez por Benedetto (B), A.Molinas por Fernández (B).