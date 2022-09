Todos los avances de la investigación, qué vio CFK, los peritajes del arma y el celular, las hipótesis en juego La jueza Capuchetti le tomó declaración a CFK, que en el momento no advirtió el ataque. La pistola estaba apta para disparar, pero Sabag Montiel no corrió bien la corredera y no se produjo el disparo. Las hipótesis de los investigadores. En el celular se hallaron imágenes vinculadas el neonazismo.