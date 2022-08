Economía oficializó suba de tarifas para los pequeños comercios

El ministerio de Economía oficializó los nuevos precios de la energía que deberán pagar los comercios y emprendimiento minoristas de todo el país, a partir de la decisión de reducción y quita de subsidios. Los incrementos empezarán a contabilizarse a partir de septiembre, en diferentes etapas, hasta fin de año. De esta manera, según cálculos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y otras organizaciones, estos pequeños comercios tendrán un aumento de la electricidad del 120%, el cual podría llegar al 230% a partir del próximo año, tal como había afirmado Juan Carlos Uboldi, responsable del sector industrial de la CAME. Este martes, la dirigencia de la CAME tenía pautada una reunión con la secretaria de Energía, Flavia Royón, para analizar el posible impacto de los nuevos cuadros tarifarios, pero el encuentro fue suspendido hasta la semana que viene. Según datos de la CAME, el incremento tarifario podría impactar entre un 10 y 15% en el valor final de los bienes comercializados.