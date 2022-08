Un gobierno generoso para una minoría rentista Tras 33 meses de gobierno, no se investigó la deuda. Los organismos encargados de hacerlo no dan ninguna explicación gracias al secreto fiscal, bursátil y financiero y, mientras tanto, se pagan los intereses en base al Presupuesto de la Administración Nacional. Esto es: se hace un fuerte ajuste del gasto en jubilaciones y pensiones, en obra pública, en subsidio al transporte y a la energía, etc., para disponer de más fondos para pagar intereses de una deuda que no benefició a la población y que, en forma mayoritaria, se la apropió el 2% más ricos del país para fugar esos capitales en cuentas que tienen en el exterior.