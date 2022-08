Diputados: El FdT consiguió dictamen para la prórroga de impuestos clave

El Frente de Todos, junto a otros bloques provinciales, obtuvo dictamen de mayoría a la prórroga de una serie de impuestos nacionales que representan el 32 por ciento de la recaudación total del sistema tributario. Con 25 firmas sobre 44 legisladores presentes en la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, el oficialismo dejó en condiciones de llevar al recinto el proyecto presentado por el Gobierno para extender hasta diciembre de 2027 los impuestos a las Ganancias, sobre los Bienes Personales, sobre los créditos y débitos en cuenta corriente bancaria (impuesto al cheque); así como el adicional de emergencia sobre el precio final de venta de cigarrillos, el régimen de monotributo y la contribucuón sobre el capital de cooperativas, cuyas vigencias caducan a fin de año. El FdT quiere tratar el dictamen en una sesión que en principio sería el 31 de agosto, si finalmente se pacta un temario con la oposición. Juntos por el Cambio presentará un dictamen propio.

El proyecto

El debate en la comisión que preside Carlos Heller (FdT) fue menos acalorado de lo que se preveía. La reunión arrancó con la exposición de la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini. La funcionaria sostuvo que los impuestos contemplados en el proyecto “son pilares del sistema tributario argentino y de la recaudación” y “gran parte son coparticipables o son distribuidos en base a la coparticipación”. Indicó que los mismos hacen al “financiamiento de políticas públicas”, por lo que “mantener la integridad de esos recursos tributarios” contribuirá a elaborar “los supuestos del próximo presupuesto”. Balestrini insistió en lal importancia de prorrogar la vigencia de los tributos.

Luego detalló –respaldada por filminas– que el Impuesto a las Ganancias “representa 5 puntos del PBI”, que el 90 por ciento de Bienes Personales es coparticipable; mientras que el impuesto al cheque y el que se aplica a los cigarrillos tienen asignación específica destinada a la Anses. De lo recaudado por capital de cooperativas, el 50 por ciento es coparticipable y el otro 50 va la Fondo de Promoción de Educación Cooperativa; mientras que de los pasajes al exterior, el 40 por ciento va al Instituto Nacional de Promoción Turística y el 60 restante al Ministerio de Turismo; y en relación al régimen de monotributo, el 70 por ciento va a Anses y el 30 a las provincias.

“Si esto no se prorroga, tendríamos alrededor de un 32 por ciento de pérdida de recaudación sobre el total”, respondió Balestrino ante la pregunta del jefe de bancada del FdT, Germán Martínez, sobre el perjuicio que se ocasionaría en la recaudación. El chaqueño Juan Manuel Pedrini (FdT) quiso saber lo que significaría para las provincias si el proyecto no prosperara: la funcionaria de Economía respondió que, solo en relación con Ganancias, las provincias perderían un 13 por ciento de lo reciben por coparticipación.

Chispazos

Mientras el oficialismo hacía circular su dictamen para la firma, comenzaron los cuestionamientos del interbloque opositor de JxC. El cordobés Víctor Hugo Romero (UCR) dijo que la prórroga de los tributos se puede votar por mayoría simple, pero señaló que “la asignación específica requiere mayoría absoluta”. Al reclamo se sumó su correligionario formoseño Fernando Carbajal. “Estamos discutiendo las prórrogas de los impuestos y las asignaciones específicas, no nos estamos metiendo en las estructuras internas de cada uno de ellos. No se está afectando ni modificando nada de lo que ya existe”, replicó Germán Martínez.

Luciano Laspina (PRO) se plegó a los planteos del radical disidente Martín Tetaz (ER) para sacar del proyecto y desdoblar el tratamiento de Bienes Personales. “Nosotros filosóficamente estamos de acuerdo en que los impuestos tradicionales que han financiado al Estado deben prorrogarse: Ganancias, IVA y algunos impuestos internos que tienen que ver con la salud”, comenzó Laspina, que luego embistió contra el Gobierno: «Se ha aumentado el impuesto a la reinversión de utilidades”, se “ha subido salvajemente el impuesto a los Bienes Personales” y “se ha aplicado una violencia inusitada sobre el contribuyente argentino”. “En estos años ha habido una inflación impositiva”, criticó.

El referente económico del macrismo se quejó porque a los empresarios “les rompen la cabeza con los impuestos y los obligan negrear al trabajador”. “Todo recae sobre el más débil”, justificó Laspina y acusó al “falso progresismo que va desde la ultraizquierda hasta el kirchnerismo”.

La diputada Romina Del Plá (FIT-PO) le salió al cruce: “Nadie está obligado a negrear a un trabajador. Es una decisión patronal explotadora”, replicó.

Germán Martínez tomó una frase de Tetaz, que trató de “esquizofrénicos” los planteos del oficialismo: “Dicen ‘nos obligan a votar en contra’ y se salen de la vaina, les encanta votar en contra”, les espetó. “Uno de cada tres pesos estarían comprometidos si esta prórroga no sale. Y no solo para el oficialismo, porque sería el colapso del financiamiento de las economías provinciales”, insistió el jefe del bloquedel FdT y pidió “un gesto de responsabilidad y compromiso”. El señalamiento apuntó a un punto débil del interbloque opositor, donde los sectores con responsabilidades de gobierno se diferencian de quienes no las tienen, como sucedió con los legisladores que responden a los gobernadores radicales que respaldaron el Consenso Fiscal en el Senado. Algo que también se podría replicar con la prórroga de estos impuestos

Por Miguel Jorquera