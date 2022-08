Patronato mereció algo más pero no pudo con Argentinos Empató 0 a 0, sigue en zona de descenso directo, y en el final desperdició un penal.

Patronato tuvo todo para ganar, pero debió conformarse con un empate 0 a 0 frente a Argentinos Juniors, que pretendía acercarse a la punta, en un partido válido por la décimoquinta fecha de la Liga Profesional de fútbol, disputado esta noche en Paraná.

El equipo entrerriano estuvo a un paso del triunfo en el final del encuentro, pero Marcelo Estigarribia falló en la ejecución de un tiro penal, contenido por el arquero Federico Lanzillotta.

La igualdad no le sirvió a ninguno de los dos equipos, ya que Patronato sigue en zona de descenso directo, mientras que Argentinos no pudo llegar a la cima y quedó en la tercera colocación, a dos unidades del único líder, Atlético Tucumán.

Obligado por su posición en la tabla de descensos, Patronato no se guardó nada, fue a buscar desde el comienzo y a lo largo de todo el partido acumuló méritos para ganar.

Por su parte, Argentinos no tuvo el protagonismo que había mostrado en otras oportunidades y se resignó a jugar de contragolpe, pero creó pocas jugadas de riesgo.Apenas inquietó con un remate de MacAllister desde afuera del área, mientras que Patronato tuvo una chance muy clara gracias a un disparo de Acevedo, que se fue apenas arriba del horizontal.

En la segunda parte aumentó la presión del local, y poco a poco Lanzillotta se encargó de sostener su valla en cero, primero con dos salvadas en una misma jugada y después para tapar a Acevedo.

Sobre los 26 llegó una de las polémicas de la noche, pero el árbitro Pablo Echavarría desestimó una posible infracción de Lanzillotta sobre un delantero rival, tras consultar el VAR, y cuando parecía que iba a cobrar el penal.

Patronato no se dio por vencido, fue por más y estuvo a punto de anotar, pero el poste devolvió un cabezazo de Castro y enseguida Sánchez tocó el balón con la mano dentro de su área y Echavarría esta vez no dudó en cobrar el penal. Sin embargo, se agigantó la figura de Lanzillotta para contener el disparo de Estigarribia, quien tuvo la gran chance pero no pudo cambiar la historia.

Y en la última jugada el local casi se queda con las manos vacías, cuando un tiro de Alan Rodríguez pegó en el palo. Pero no hubiera sido justo, Patronato merecía algo más