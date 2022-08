Nicky Caputo, José López, y los bolsos del convento: la fulminante denuncia de Cristina "Eran ellos los dueños de esos u$s9 millones que le habían pagado a López, no tengo dudas", disparó la vicepresidenta contra el empresario íntimo amigo de Macri.

“Esto debería ser un escándalo”. Luego del pedido de prisión de 12 años en su contra, la expresidenta y actual vice, Cristina Kirchner, utilizó sus propias redes sociales –aunque la repercusión mediática generó casi una cadena nacional de hecho- para rechazar las acusaciones por supuestos actos de corrupción en la obra pública. Pero fue más allá y apuntó directamente contra el exfuncionario José López, tristemente célebre por los bolsos con dinero que intentó esconder en un convento, y el empresario de la construcción e íntimo amigo de Mauricio Macri, Nicolás “Nicky” Caputo.

Ayer se revelaron la existencia de los estrechos contactos entre José López y Caputo. Los chats reflejaban algo más, y seguramente impropio, que una relación entre un funcionario nacional con jurisdicción sobre la obra pública y un empresario dedicado justamente a ese sector. Cristina Kirchner hizo referencia a esto y repasó el intercambio de mensajes entre ambos, con gran familiaridad, y para tratar negocios y cuestiones personales. Incluso deseos de “feliz día del amigo” y reuniones familiares. La expresión “amigo” se repetía con frecuencia.

La relación entre Nicky Caputo y José López

“Había familiaridad entre Nicky Caputo y José López”, dijo la vicepresidenta en su descargo. Parte de las comunicaciones tienen que ver con la obra del soterramiento del tren Sarmiento, que está bajo la mira de la Justicia. “Me llama la atención que ningún fiscal haya visto esto. Porque este teléfono pasó por las manos de muchos fiscales y jueces”, afirmó.

Los bolsos de José López

Cristina apunta directamente a la relación entre ambos como un caso concreto de corrupción. “Por qué no investigaron el origen del dinero de López (…) Se juntaban todos a cenar pero la jefa de la asociación ilícita soy yo”, dijo Cristina citando un chat en el que Caputo le dice a José López que a su regreso esperaban “nos juntemos a cenar los 6”.

«La que me siento muy boluda soy yo», dice citando parte de la comunicación telefónica. «¿El fiscal Luciani no vio esto? Dice que estuvo meses viendo la causa y comparte vestuario con Caputo cuando va a jugar a Los Abrojos ¿será por esto que no lo ha llamado?», sostuvo Cristina en referencia a que el fiscal del juicio fue fotografiado en la quinta personal de Macri jugando al fútbol.

«Este trato de familiaridad (de José López) lo van a ver con dos empresarios, con Nicky Caputo y con Eduardo Gutiérrez. con ningún otro», aseguró y luego remarcó que la casa en la que vivía López, desde la que partió la noche que revoleó en un convento u$s9 millones, era propiedad de Gutiérrez.

«Eran ellos los dueños de esos u$s9 millones que le habían pagado a López, no tengo dudas», disparó la vicepresidenta. «Cuando el fiscal Diego Luciani dice ‘donde uno aprieta sale pus’, tiene razón; sale la pus de ustedes, los macristas», dijo la expresidenta al ejercer su «derecho a la defensa» en una exposición que realizaba a través de su cuenta de YouTube.

Entre los tramos más eufóricos de su exposición, Cristina aseguró que «me piden 12 años por los 12 años del mejor gobierno de la historia» y que «si naciera 20 veces, 20 veces haría lo mismo». «Les vuelvo a decir, No me arrepiento. Sé que tengo la condena escrita», fustigó.

«¿Ustedes se enteraron que Caputo haya sido citado por los fiscales y el juez? ¿Cómo investigaron esto?», disparó Cristina. Y remató: «Entre gallos y medianoche incluyeron la causa del bolso de López en el expediente. ¿Nadie lo investigó?».

Los chats que mostró Cristina

Imágenes: Tiempo Argentino