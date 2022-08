Frases destacadas de Cristina Kirchner: “A Macri lo sobreseyó el arquero del Liverpool”

La vicepresidenta Cristina Kirchner utilizó su cuenta de YouTube para defenderse tras la negativa del tribunal a su pedido para ampliar su indagatoria.

Fue luego de conocerse la acusación de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, en la que pidieron 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para Cristina Kirchner.

Una de sus frases fue bastante llamativa e incluso se hizo tendencia en las redes sociales.

Durante la exposición de una hora y media, la exmandataria denunció: “Mauricio Macri siguió e hizo inteligencia a los familiares del ARA San Juan. Está demostrado con videos, fotografías, con todo. Y, sin embargo, lo sobreseyó el arquero del Liverpool”.

Esta acusación de la titular del Senado está relacionada con una serie de tuits que publicó el 9 de agosto, cuando denunció que funcionarios judiciales jugaban para el Liverpool, un equipo de fútbol amateur que disputaba partidos en Los Abrojos, la quinta del expresidente Macri.

En aquel hilo, la vicepresidenta señaló: “El Liverpool es el equipo del fiscal Luciani, del presidente del Tribunal, Giménez Uriburu, y del camarista Llorens, el que sobreseyó a Macri en la causa por espionaje a los familiares de las víctimas del ARA San Juan”. “De Liverpool salió una de las bandas más importantes en la historia del rock. Del Liverpool de Los Abrojos salió la banda de Macri”, concluyó en aquella ocasión.

Las principales frases que dejó la defensa que realizó Cristina Kirchner

– “Nada de lo que dijeron los fiscales fue probado. El juicio empieza con la ficción que relataron durante cinco días los fiscales. No eran acusaciones, eran un guion y bastante malo, por cierto”.

– “La que me siento muy boluda soy yo, pero no importa”. La vicepresidenta advirtió el «grado de familiaridad» que había entre el ex secretario de Obras Públicas José López y el empresario Nicolás Caputo, allegado a Macri.

– «Esto no es un juicio a Cristina Kirchner. Es un juicio al peronismo, a los gobiernos nacionales y populares, a los que peleamos por la memoria, verdad, justicia, el salario, las jubilaciones, la obra pública».

– «Las 51 obras viales eran algo así como 8 mil millones de pesos en obra pública. Nada que ver con las cifras que dijeron. El Soterramiento del Tren Sarmiento son cinco veces más los 8 mil de Austral Construcciones, cuando no correspondía que les dieran un solo peso. ¿Saben quién hizo esa denuncia en Comodoro Py, que no pasa naranja? ¡La tonta hizo la denuncia!».

– «¿Por qué piden doce años? Por los doce años del mejor Gobierno que tuvo la Argentina en las últimas décadas.

– «Quieren disciplinar a la clase política para que nadie se anime a hacer dos veces lo mismo: pagarle al Fondo y decirle anda; decirle que no los fondos buitres; dos veces las AFJP; dos veces Vaca Muerta».

– “Ninguno de nosotros se profugó cuando nos persiguieron, nos amenazaron y nos encarcelaron. Ustedes huyen. La primera citación que tienen, huyen. (Pepín) Rodríguez Simón lleva más de 600 días prófugo”.

– “Lázaro Báez, el que dicen que es mi socio en esta asociación ilícita, fue a una licitación con (Angelo) Calcaterra para construir las represas de Santa Cruz, la obra pública más importante de la historia del país de las últimas décadas. ¿Qué pasó? ¡La perdió! ¡La impugnó y también la perdió! ¿Cómo es que soy socia? El fiscal exhibió contratos. Los contratos de locación no son prueba de ninguna sociedad, sino que son prueba de que había un alquiler. Cuando uno firma un contrato de locación es alquiler”.

– «No sé si algún fiscal tomará nota para investigar si hubo algún acuerdo entre Kirchner y Magnetto». Recordó que el empresario del Grupo Clarín Héctor Magnetto concurría a la Quinta Presidencial de Olivos a entrevistarse con Néstor Kirchner y que fue él quien antes de dejar el gobierno le firmó la fusión con Cablevisión.