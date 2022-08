«Vamos a investigar los precios, desde el pequeño productor hasta la góndola»

Carlos Castagneto fue jugador profesional de fútbol (defendió las vallas de Gimnasia y Esgrima La Plata, San Lorenzo y Temperley), un deporte en el que la motivación es muy importante. «Estoy recontra motivado para esta gestión, si no lo estuviera no habría aceptado», asegura en la tarde del viernes, mientras el humo de los incidíos en el Delta del Paraná satura el atardecer porteño.

–Habla de equipos, como en el fútbol. ¿Hay continuidad con la gestión anterior? ¿Quiebres?

–Quiebres, no. Cada uno tiene su impronta. Trabajé dos años y medio con Mercedes (Marcó del Pont), quien me dio todas las posibilidades de desarrollar iniciativas en Seguridad Social, sector que en el gobierno anterior estuvo a punto de desaparecer. Hay que aportarle la dinámica en los cruces de información, en la implementación de sistemas. Cada uno le pone su impronta. Sí digo que en la gestión anterior, hubo gente que le hizo daño al organismo.

–¿Se refiere a las denuncias de persecuciones desde AFIP contra empresarios y políticos opositores?

–Es gente que ingresó indebidamente en un plan anual de fiscalización a investigar cuentas o personas que no estaban incluidas.

–¿Sabe que eso mismo se dijo de usted cuando asumió como titular de AFIP, no?

–Primero, vamos a erradicar la palabra perseguir. Tenemos una matriz de riesgo que la vamos a profundizar y vamos a fiscalizar por actividades. Lo que pasa es que los que dijeron que íbamos a perseguir no entienden que nuestra política es que paguen los que tienen que pagar y no pescar dentro de la pecera a aquellos que evaden o eluden. Hay 222 empresas que cuyas declaraciones juradas fueron observadas porque mintieron, declararon mal con respecto a quebrantos o el ajuste por inflación. Estamos avanzando a buen ritmo, pero tiene sus complejidades. Uno no puede cometer errores.

–Hace poco dijo que un tercio de las grandes empresas elude el pago del impuesto a las Ganancias. ¿Qué están haciendo para evitar que siga sucediendo?

–Estamos trabajando en eso. Hay muchos sistemas que se cruzan y nos van dando parámetros de las actividades. Nosotros hemos acompañado a muchas empresas a través del ATP o por reducción de las contribuciones a la Seguridad Social. AFIP conoce mucho de la vida de las empresas. Y aquí hay que ver los grupos de empresas que articulan entre sí; eso obliga al organismo a tener la inteligencia suficiente para identificar todos los aspectos tributarios vinculados, desde la cuestión de Ganancias hasta el tema de los tributos personales de los directores. Son 740 empresas que denunció el Ministerio de Economía por la triangulación de la facturación.

–En ese esquema de investigación ocupa un rol importante el intercambio de información con Estados Unidos y otros países. ¿Cómo está funcionando ese vínculo?

–El intercambio de información tiene carácter mundial hoy y nosotros participamos activamente. Nos llega la información de las empresas argentinas y nosotros brindamos información respetando los límites legales.

–¿Hay riesgo de judicialización del anticipo de Ganancias?

–Nosotros hablamos con la Unión Industrial Argentina y esperamos reunirnos con ellos. El anticipo corre sobre el impuesto determinado de las ganancias, con alícuotas del 15% o el 25%. Calculamos que se trata de $ 250 mil millones aproximadamente. Es un pago que queremos adelantar para que el país siga desplegando sus actividades y continúe por esta senda del crecimiento.

–¿Cuál es el estado de la recaudación de la Seguridad Social?

–La recaudación fue creciendo en los últimos dos años. La reducción vía el ATP fue compensada con aportes del Tesoro. Cayeron los aportes porque descendió el empleo durante la pandemia, pero eso se ha revertido desde el año pasado por el incremento de trabajadores en relación de dependencia.

–Dijo que no quiere pescar en la pecera, pero los blanqueos, como el de la construcción ahora, ¿no son un incentivo para que las empresas sigan evadiendo?

–No es el primer blanqueo que se hace. Lo importante es que se les cobre una alícuota y que en lugar de que esa plata se invierta en el exterior, se la invierta acá. Después se investigará.

–En todos los blanqueos esa es la excusa.

–Estamos en una situación difícil. Necesitamos inversiones.

–Entonces, ¿va a haber más blanqueos?

–No que yo sepa. Este fue un blanqueo cuya instrumentación se retrasó y solo tuvo diez días para aplicarse. Ahora, lo que estamos haciendo es impulsar el mismo blanqueo. El martes sale la reglamentación de AFIP.

–Mientras, el ciudadano de a pie paga el IVA en todos los productos que consume. ¿Ese nivel de presión tributaria no debería reverse?

–En primer lugar, el IVA es un impuesto coparticipable; segundo, nosotros vamos a hacer la trazabilidad de algunos productos, desde el pequeño productor hasta la góndola. El objetivo es encontrar los puntos oscuros de las cadenas de distribución para ver dónde se incrementa tanto el valor. Vamos a hacer investigación y fiscalización. La AFIP va a estar en la calle, ese sí es mi compromiso.

Del fútbol a Desarrollo Social Castagneto fue arquero en equipos de fútbol de Argentina, Colombia, Perú, Chile y Paraguay. Se lo recuerda por los 12 años en los que se desempeñó como secretario de Coordinación y monitoreo institucional del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Fue electo diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en 2015 y reelecto en 2019. También ocupó cargos de conducción en el Partido Justicialista. Por: Randy Stagnaro