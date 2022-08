Desde el INDEC relativizaron el dato de Massa sobre la caída del desempleo El organismo dijo que todavía está recibiendo información, reflejando que aún no tiene el dato para difundirlo al público, pese al anticipo del ministro de Economía.

Fuentes del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) le dijeron a Ámbito que todavía no cuentan con la información de la caída del desempleo difundida por el ministro de Economía, Sergio Massa, en las últimas horas, cuando participó del evento Council of the Americas y adelantó que la inactividad laboral se redujo hasta el 6,7%.

«El Instituto no tiene ese dato», relativizaron, poniendo en duda la cifra difundida por el funcionario. «Se está terminando de recibir la información de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) desde las provincias», añadieron, poniendo paños fríos a la buena noticia que había comentado Massa.

«Recién entonces comienza el procesamiento y consistencia» para preparar los datos «con las tasas de mercado de trabajo», agregaron.

Canasta básica alimentaria De modo reciente, el INDEC publicó sus datos sobre la canasta básica alimentaria y total, señalando que una familia de cuatro integrantes necesitó 111.297 pesos para no ser pobre, lo que refleja un aumento inflacionario del 6,8% con respecto a junio. Según aquel organismo público, en el segundo semestre del 2021 el 37,3% de la población estaba inmersa en la pobreza. En el primer semestre del año pasado, la pobreza alcanzó al 40,6% de la población.