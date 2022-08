“Bahía Blanca”, una historia que va de la literatura al cine

“Bahía Blanca” es una adaptación de la novela homónima del escritor Martín Kohan y el director Rodrigo Caprotti en diálogo con nuestro medio contó que el trabajo de trasposición demandó varios años. “El libro es del año 2012, nosotros comenzamos el trabajo con él en 2014 es decir que tiene un largo proceso encima”, indicó.

“Bahía Blanca sigue a Mario Novoa, un profesor de filosofía y letras de la UBA que viaja un mes a Bahía Blanca sin motivo aparente, no sabemos cuáles son las razones que lo impulsan a ir allá y fortuitamente se encuentra con un amigo del pasado cuyo encuentro devela el motivo (algo oscuro) por el que está ahí. No voy a decir más porque tiene que ver con la sorpresa de la historia”, dijo. Después definiendo su propuesta cinematográfica explicó que “la película arranca teniendo más bien un tono de humor negro más tranquilo y después gira hacia el thriller y el drama. Es un filme para los espectadores que les interesa investigar, saber qué es lo que está pasando, por qué pasan diferentes cosas, para un receptor que les gusta estar activo en la sala, que le gusta ver un cine diferente, un cine que lo movilice”, indicó.

Asimismo, habló sobre las razones por las que eligió la novela de Kohan para su debut cinematográfico. “Lo primero que me llamó la atención es que la novela se llama ºBahía Blancaº y yo soy de Bahía Blanca y qué es de un autor de renombre y me pareció interesante trasladar está novela el cine por cómo está contada la historia, por los personajes que tiene, porque está planteada de una manera diferente, la estructura narrativa es rara, está desdoblada, no sabemos bien qué le pasa al protagonista hasta casi promediando la historia. Eso me llamó la atención, el poder captar el espectador desde ese no saber lo que está pasando y después revelar los motivos por los que Mario está en Bahía Blanca y qué le pasa al espectador con eso”, expresó.

RODRIGO CAPROTTI

Y contó que la historia trabaja con el imaginario de Bahía Blanca. “Retrata algunas ‘famas’ relacionadas con Bahía Blanca como que es una ciudad yeta, militarista, clericalista, aspectos que la novela retrata y que en la película capturamos”, dijo. Aunque Kohan no participó en el guión, hubo un intercambio grande entre el autor de la novela y el director de la película para trabajar el tono y clima del film. “El autor del libro estuvo vinculado al proyecto en charlas que tuvimos, no participó en el trabajo de adaptación porque ese trabajo lo hicimos con los guionistas Nicolás Allegro y Bárbara Scotto pero para mí era muy importante entender su punto de vista como autor de la novela y poder comprarlo como mi perspectiva como lector, exponer qué cosas me llaman la atención y qué no entendí y poder contrastarlas con su visión y en base a esas charlas y a todo el trabajo que hicimos de guión surgió lo que es la película.

Su participación fue muy activa a pesar que no trabajó efectivamente en la adaptación, siempre estuvo muy cerca apreciando las diferentes versiones de los guiones. Y además cabe mencionar que Martín Kohan también actúa en la película, él tiene un pequeño papel al principio del filme y estamos honrados con su intervención y también vale decir que él vio varias veces la película y le gustó. Esa es una buena referencia”, destacó. Seguidamente subrayó el trabajo de todo el elenco. “Todos los actores fueron elegidos por medio de un casting a través de la directora de reparto Norma Angeleri y el equipo actoral es fenomenal, de mucha experiencia en teatro y en cine.

Y el trabajo fue muy gratificante y aprendí mucho en el proceso. Yo me planté desde un lugar de honestidad porque yo era más bien, la persona que trabajaba desde mis instintos y no de saber cuáles eran las herramientas justas porque es mi primer largometraje y desde ese lugar de colaboración surgió algo muy lindo en las actuaciones, el trabajo que hicieron todos es increíble, hay un gran valor en la película en las actuaciones que son muy buenas”, aseveró. “Bahía Blanca” fue parte de la Selección Oficial del Bafici 2021 y ahí ganó el premio a la “Mejor actuación” para Elisa Carricajo y a “Mejor dirección de arte”. Asimismo, pasó por importantes encuentros nacionales como el Mafici Festival, el festival de Bariloche y el de Puerto Madryn y también fue parte del Festival Internacional de Cine del Uruguay. “Y después arrancamos con el estreno oficial en salas a partir del 7 de julio”, contó el cineasta.

Posteriormente realizó una evaluación de la recepción de la película hasta el momento. “Las devoluciones que hemos tenido han sido muy buenas. En las experiencias que hemos tenido, en las proyecciones en las que he estado presente, a la gente le encanta sacar sus propias teorías, entender a los personajes, saber por qué llevan adelante sus acciones. En algunas funciones la gente se queda a charlar sobre la película y en redes sociales se nota que es una película que propicia el debate”, aseveró. “’Bahía Blanca’ es mi primera película y me llevó muchísimos años, casi 8 hacerla así que quisiera encarar mi próximo proyecto con tranquilidad. Estoy esperando a ver cómo funciona la película con los espectadores, qué tipo de reacciones genera y en base a eso ver cuál puede ser mi próximo proyecto”, manifestó para concluir.

Por: Silvia Herrera