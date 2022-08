Sergio «Chiquito» Romero dio el sí y jugará en Boca

El experimentado arquero Sergio «Chiquito» Romero aceptó la propuesta de Boca y será jugador del «Xeneize», tras la expectativa generada en los últimos días y a pocas horas del cierre del mercado de pases.

El ex arquero de la Selección argentina le dio el sí a la oferta elevada por el conjunto de La Ribera y regresará al fútbol argentino, donde debutó en la Primera División en Racing luego de pasar por las Juveniles del elenco de Avellaneda, con un contrato hasta diciembre de 2024.

El delantero uruguayo Edinson Cavani se había robado toda la atención del mundo Boca, pero finalmente no vestirá la camiseta azul y oro, por lo que el foco se corrió hacia Romero, que se convirtió en el máximo anhelo del Consejo de Fútbol.

Días atrás, el propio «Chiquito» se había expresado sobre la posibilidad: «Todavía no me llamaron desde Boca. La verdad es que cuando me llamaron fue cuando estaba Guillermo Barros Schelotto, quien lo hizo directamente. En ese momento era muy difícil venir porque estaba jugando y Mourinho me quería en el equipo, pero actualmente no se han comunicado», dijo.

Luego llegó la propuesta de Boca pese a que en ese momento Romero afirmara que su idea era «seguir jugando afuera»: «Nunca descarto una propuesta del fútbol argentino. Uno siempre tiene abierta las puertas del club (Racing, que le permitió entrenarse en su predio), como de otros de Argentina que se han comunicado preguntando cómo es la situación porque saben que soy jugador libre, pero mi idea es volver a Europa».

Sin embargo, «Chiquito» aceptó llegar a Boca para volver a la actividad después de cinco meses, dado que quedó con el pase en su poder en junio de este año. Luego de la «Academia», Romero pasó al AZ Alkmaar de Países Bajos, para luego llegar a la Sampdoria y al Mónaco de Francia, antes de vestir el buzo del Manchester United de Inglaterra, donde tuvo poco protagonismo.

En octubre de 2021, el arquero con más presencias en el seleccionado argentino con 96 encuentros -y el héroe de los penales con Holanda en el Mundial de Brasil 2014- continuó su carrera en Venezia, pero una lesión de rodilla lo obligó a pasar por el quirófano y alejarse de las canchas desde marzo de 2022.