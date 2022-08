«Pasamos momentos económicos difíciles y algunos se encargan de hacerlos más difíciles»

El presidente Alberto Fernández compartió su primer acto con el nuevo ministro de Economía, Sergio Massa, luego de los cambios de Gabinete.

«Sergio (Massa) sabe, como yo, la obligación que tenemos con cada uno de ustedes. Esa obligación no va a parar, así como ninguna de las 5 mil obras públicas que estamos construyendo. No van a parar las 100 escuelas técnicas que estamos construyendo a lo largo y ancho del país, ni las 120 mil viviendas que estamos construyendo. Nuestro deber esta con ustedes, no con otros», dijo el Presidente al participar del acto de reactivación del servicio ferroviario que conecta Cañada de Gómez con Rosario después de 45 años, en la provincia de Santa Fe, acompañado por el ministro de Economía, en la primera actividad oficial que ambos comparten tras la asunción del ahora exdiputado en el cargo el miércoles último.