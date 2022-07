Segmentación de tarifas de luz y gas: empezó la segunda etapa de inscripción

Los usuarios cuyos DNI terminen en 3 – 4 – 5 puedan acceder desde este miércoles hasta el 22 de julio a completar el formulario para saber si seguirán manteniendo el subsidio de la luz y gas hasta fin de año.

El formulario se inició el pasado 15 de julio y allí solo podían hacerlo aquellos en el que su DNI finalizara en 0 – 1 – 2. Por último, desde el 23 hasta el 26 de julio, podrán realizarlo los que terminen en 6-7-8-9.

Luego de que finalicen los cupos, aquellas personas que no hayan completado la inscripción en su tiempo y forma tendrán la oportunidad de hacerlo hasta el 31 de julio. Después de dicho día los usuarios que no hayan llenado el formulario perderán automáticamente el subsidio y no tendrán motivo para recuperarlo.

Para realizarlo las personas deberán esperar al turno según la terminación de su DNI y si corresponde deberán acceder a la web del gobierno nacional https://www.argentina.gob.ar/subsidios o desde la app Mi Argentina. Para aquellos que prefieran hacerlo de manera presencial, podrán ir hasta cualquier sucursal del ANSES o en cualquiera de las empresas distribuidoras como EDESUR, MetroGas y EDENOR.

En la inscripción es imprescindible tener a mano y completar los siguientes datos:

Nombre

Apellido

DNI

Número de trámite

Género

Fecha de nacimiento

CUIL

Datos socioeconómicos

Situación laboral

Datos de contacto

Domicilio declarado por el usuario

Código postal

Relación con el domicilio

Datos del servicio de luz (número de medidor y el número de Cliente/Servicio/Cuenta/Contrato o NIS que están en tu factura de energía eléctrica y gas natural por red)

(número de medidor y el número de Cliente/Servicio/Cuenta/Contrato o NIS que están en tu factura de energía eléctrica y gas natural por red) Datos del servicio de gas (número de medidor y el número de Cliente/Servicio/Cuenta/Contrato o NIS que están en tu factura de energía eléctrica y gas natural por red.)

(número de medidor y el número de Cliente/Servicio/Cuenta/Contrato o NIS que están en tu factura de energía eléctrica y gas natural por red.) Datos del grupo conviviente

Según datos anunciados, hasta este martes casi 1,3 millones de personas completaron el formulario. 50.766 hogares están dentro de los ingresos altos por lo que irán perdiendo los subsidios gradualmente.

En tanto, 545.683 hogares están en el nivel de ingresos medios que seguirán con el beneficio de manera parcial y, por último, 693.506 usuarios se encuentran en el grupo de ingresos bajos y podrán mantendrán los subsidios en su totalidad.