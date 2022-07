Eduardo Domínguez abandonó Independiente: «No cumplimos con las expectativas»

Luego de varias horas de especulaciones, en donde Eduardo Domínguez renunció a su cargo de entrenador y luego amagó con continuar, finalmente reafirmó su decisión de dar un paso al costado y comentó que no logró cumplir con lo planeado.

«No cumplimos con las expectativas en Independiente», reconoció el ahora ex entrenador a la salida del Predio que tiene el club en Villa Domínico, en donde se refirió a su salida y no aceptó preguntas.

Domínguez tuvo un ciclo poco exitoso ya que dirigió 29 partidos, de los cuales diez fueron victorias, diez caídas y nueve culminaron empatados. Salvo el triunfo ante Atlético Tucumán en la Copa Argentina y la ajustada victoria frente a Estudiantes en La Plata (2-1) por la Liga Profesional, no se recuerdan partidos resonantes bajo su mandato, en el que quedó fuera de la Copa Sudamericana de forma prematura y que no puso ganarle a Racing en ninguno de los clásicos.

Es un momento difícil para mí y obviamente para el equipo. Hoy estuvimos hablando con los jugadores, los dirigentes y Daniel Montenegro. Lo único que tengo para decir es agradecerle al club que me abrió las puertas y me hizo sentir cómodo, bien para trabajar tranquilo. Y al Rolfi por la confianza que me brindó y por haber puesto los ojos en mí para escalar este proyecto«, agregó.

Posteriormente, Domínguez hizo una autocrítica de su labor: «Agradecerle a los jugadores y al hincha por ese cariño que me siguen dando constantemente, sabiendo que hemos generado una expectativa grande al inicio y lamentablemente no la hemos podido devolver en resultados. Hay que dar vuelta la página y mirar para adelante. Le deseo todos los éxitos porque me trataron de maravilla».

«Soy consciente de lo que di y lo que no hice. Yo estoy tranquilo que lo di todo. Agradecerle nuevamente al hincha, al club, al Rolfi, a los jugadores y al staff porque se han brindado todos. No nos alcanzó, esperemos que puedan alcanzar los resultados que merece la institución», finalizó.

Ante la ida del técnico de 43 años, quien se hará cargo del primer equipo de forma interina es Claudio Graff que se desempeña en la Reserva de Independiente, la cual tampoco tiene un presente ostentador.

Por su parte, desde la entidad de Avellaneda barajaron los nombres de Ariel Holan, Frank Darío Kudelka, Martín Palermo, Mauricio Pellegrino y Jorge Almirón, sin embargo, todo quedaría en stand by ya que la justicia determinó que el club deberá realizar las elecciones postergadas desde diciembre de 2021 y las nuevas decisiones las tomarían la nueva dirigencia.