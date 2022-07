Quinta dosis COVID 19: quienes reciben turnos en Bahía Blanca

El director de Región Sanitaria I, Maximiliano Núñez Fariña, señaló que las personas mayores de 50 años, que hayan recibido como primeras 2 dosis la vacuna Sinopharm, y aquellas inmunocomprometidas son las destinatarias de los turnos que la provincia de Buenos Aires comenzó a enviar en los últimos días para la aplicación de la quinta dosis contra el coronavirus.

El funcionario del organismo provincial también se refirió a la vacunación pediátrica contra la enfermedad a partir de los 6 meses.

“Toda aquella persona, mayor de 50 años, que haya recibido Sinopharm y que tuvieron la primera dosis en marzo – abril, la segunda en junio – julio y agosto, más un refuerzo adicional en el mes de noviembre – diciembre, pueden recibir cinco aplicaciones de la vacuna”.

Núñez Fariña también mencionó que esto aplica para las personas inmunocomprometidas, es decir quienes están en tratamiento oncológico, aquellas receptoras de trasplante de órganos, personas viviendo con VIH, con insuficiencia renal crónica, entre otras.

“La ANMAT autorizó la inoculación de menores de 6 meses a 3 años y esa recomendación generó que, tanto la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, como el titular de la cartera sanitaria bonaerense, Nicolás Kreplak, comiencen a buscar la compra de vacunas Moderna”, destacó el titular de RS1.

Respecto del inoculante escogido para iniciar el esquema vacunatorio en este segmento, Núñez Fariña destacó que se compone “sobre una base de ARN que genera que todos los chiquitos de esta franja etaria, en cuanto lleguen porque hay una compra que en teoría estaría por llegar a mediados o fines de julio de 1.400.000 dosis donde seguramente a Bahía Blanca venga un número correspondiente y puedan empezar a vacunarse”.

Con relación a las últimas cifras de fallecidos por el virus en el distrito, el funcionario sostuvo que cada deceso “es desgarrador”. No obstante, aseguró que los últimos guarismos de letalidad “han ido disminuyendo” por menor circulación de las variantes debido a la presencia de más población vacunada.

“Hasta que la Organización Mundial de la Salud no diga lo contrario, nos tenemos que seguir vacunando quienes podemos y aquellos que tienen criterio de vacunación. El uso de barbijo para nosotros sigue siendo fundamental en los lugares cerrados donde no hay circulación de aire porque no disminuye solo el COVID-19 sino también las enfermedades respiratorias”, cerró.