Los múltiples desafíos que condicionan los primeros pasos de Silvina Batakis

El Ministerio de Economía informó que dio la orden para transferir U$S 1285 millones, equivalentes a 975 millones de DEG, para cancelar otro vencimiento con el Fondo Monetario Internacional.

«El compromiso se asumió con los Derechos Especiales de Giro que recibió el país en el marco del programa de facilidades extendidas vigentes, a efectos de aplicarlos al vencimiento del programa original firmado por Argentina en 2018, durante la gestión presidencial de Mauricio Macri», señaló el Ministerio en un comunicado oficial difundido en la tarde del viernes.

De acuerdo con el cronograma pactado en el stand by acordado por el macrismo, a fines de este mes se deberá cumplir con otro pago de capital por U$S 675 millones, mientras que en la primera semana de agosto está previsto el pago de intereses trimestrales por alrededor de U$S 281 millones.

De la misma manera, también se dispuso el pago de intereses en divisas a los tenedores de bonos Global por un importe de U$S 425 millones. Se trata de los títulos que se emitieron en la reestructuración de deuda de 2020 y que generan intereses semestrales, a abonar el 9 de enero y el 9 de julio de cada año: este es el tercer pago. La primera amortización de capital tendrá lugar en 2024. Mañana se afrontarán los intereses correspondientes a los bonos en legislación local, informó el Palacio de Hacienda.

Por: Marcelo Di Bari