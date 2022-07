La CGT pondrá fecha a una movilización «contra los formadores de precios»

Uno de los secretarios generales que integran el triunvirato que conduce la CGT, Carlos Acuña, confirmó que, durante la semana próxima se realizará una reunión ampliada de Consejo Directivo en la que, esperan, pondrán fecha a una marcha que podría ser el 26 de julio fecha de conmemoración del fallecimiento de Eva Perón.

En declaraciones a El Destape Radio, quien lidera el sindicato de Estacioneros y representa el ala “barrionuevista” de la Central, descartó nuevamente la posibilidad de que la medida incluya un paro de actividades y orientó la protesta contra los denominados «formadores de precios».

El lunes se había realizado una reunión de mesa chica en la sede de UPCN que, como tal, reviste un carácter informal. De esa reunión no pudo emerger un comunicado que de cuenta de un posicionamiento común ante la coyuntura económica y social ni un respaldo explícito a la nueva ministra de Economía Silvina Batakis.

En la entrevista radial, Acuña, manifestó su “esperanza” ante la asunción de Batakis aunque reconoció que “no están bien las cosas”. Sin embargo, a la hora de identificar responsables se enfocó en “el poder económico concentrado que no quiere que la gente esté bien. Los que generan inflación son los formadores de precios”. El dirigente cegetista arremetió: “no dejan que crezcan los salarios, porque al otro día de las paritarias te aumentan todos los precios”.

Finalmente, al igual que la flamante ministra de Economía, se mostró distante y evasivo con relación al proyecto para promover un salario básico universal: “si no hay producción y consumo primero, no generás puestos de trabajo. Quiero que el país salga adelante, por supuesto que el Estado se ocupe de los que no tienen posibilidades”, concluyó.