Cruzar un semáforo en rojo en Provincia podría costar 157 mil pesos de multa

Desde hoy rige un nuevo valor en las multas de tránsito en todo el distrito de la provincia de Buenos Aires.

En el Boletín oficial bonaerense se oficializó que las multas de tránsito aumentarán desde este lunes y hasta el mes de septiembre, cuando se prevé un nuevo ajuste.

Entre las faltas consideradas como «las más graves», como puede ser cruzar un semáforo en rojo o conducir alcoholizado, el valor a pagar puede costar hasta 156, 800 pesos.

En tanto, las sanciones consideradas graves ahora inician en los 47 mil pesos y se aplicarán a quienes excedan los límites de velocidad, conduzcan sin las luces reglamentarias, sin registro de conducir, cuando se gire a la izquierda donde esté prohibido, circule sin patente o en contramano, fugarse o negarse a mostrar la documentación, entre otros

Otra faltas habituales

Entre las faltas graves y bastante cotidianas se encuentra la circulación mientras se utiliza telefonía celulares, no contar con licencias ni Seguro al día, viajar sin casco en el caso de moto, no contar con la documentación al día de VTV o estacionar en un lugar que no está permitido; en estos casos las multas que inician en 15 mil alcanzaran los 78,400 pesos.