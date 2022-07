«No creo que el déficit fiscal sea la causa de la inflación estructural desmesurada y única en el mundo que tiene la Argentina»

«MELCONIAN PIENSA MÁS PARECIDO A GUZMÁN CON EL DÉFICIT FISCAL»

En otro tramo, Cristina Kirchner se refirió a su reunión con el economista Carlos Melconian: «Está claro que Melconian no piensa como yo y yo como él. Pero a mí me gusta escuchar a todos y si me convencen de que estoy equivocada, que no sería la primera vez que me convencen de que estoy equivocada de algo, lo hago, fuimos a una reunión muy buena».

La vicepresidenta se refirió así a la reunión que mantuvo hace días con el exfuncionario del gobierno de Mauricio Macri. «Cuando se conoció, le dijeron de todo los del otro lado al pobre Melconian. Lo retaron, lo agredieron, violentos. ¿Pero en serio piensan que de esa manera se puede construir un país?».

«Tuvimos una coincidencia, que al problema principal que tiene la Argentina y que causa el fenómeno inflacionario es la economía bimonetaria. Él (Melconian) piensa más parecido a Guzmán con el déficit fiscal, opiniones son opiniones«, remarcó.

«ME QUIEREN HACER DECIR COSAS QUE YO NO DIJE»

La vicepresidenta se refirió a la interna a raíz de sus declaraciones por los planes sociales y apuntó contra integrantes del FDT: «Me quieren hacer decir cosas que yo no dije. Cuando me refería a las políticas sociales, hablé de tres fenómenos: de que no debíamos tercerizar la política, que debíamos acabar con las altas y bajas que las decidiera cualquier dirigente barrial y no el Estado y la tercera que hubiera un control, que el Estado recuperar el dominio».

En ese sentido, precisó: «Se armó una competencia entre algunos para ver quién insultaba, quién mentía, que le queríamos sacar los planes a los pobres. Vamos a charlar un poquito porque algunas cositas podemos decir».

«A mí me apena mucho que pueda haber dirigentes de nuestro espacio político de que por el hecho de que las titulares de AUH sean las mujeres, el 94 por ciento son mujeres, digan que esto destruye a las familias porque esto forma el matriarcado. Cualquier dirigente puede decir cualquier cosa, el problema es si es un dirigente que diseña las políticas sociales del Gobierno», expresó, en alusión a Emilio Pérsico.

«TENEMOS QUE EMPEZAR A DISCUTIR LA NECESIDAD DE UN INGRESO UNIVERSAL BÁSICO»

En otra parte de su discurso, Cristina Kirchner contó que habló con el dirigente social Juan Grabois y que considera que hay que discutir «la necesidad de un ingreso universal básico», un proyecto presentado por el dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).

«Hay que pensar en un ingreso universal básico que no dependa del favor de nadie, que esta es la gran ventaja de la AUH, la independencia», destacó.

Y resaltó: «Es necesario reasignar los recursos más inteligentemente y que puedan llegar. Si hay 7 millones de trabajadores informales ¿por qué reciben solo un ingreso extra un 1.300.000?

«LA REALIDAD SE CAMBIA DESDE EL ESTADO COMO HIZO PERON MUCHACHOS»

«Cuando ve como se ha distribuido el ingreso, cuando terminamos el Gobierno era 51 por ciento los laburantes, y 49 por ciento el capital, hoy estamos en 42 por ciento los laburantes y 58 por ciento», subrayó la vicepresidenta, al tiempo que precisó: «Y los dirigentes sindicales siempre son los mismos y los empresarios también. ¿Qué es lo que cambió? Cambiaron las políticas del Estado».

«La realidad se cambia desde el Estado como hizo Perón muchachos, los sindicatos existían antes de Perón. Hay sindicatos fuertes cuando hay políticas públicas fuertes, y sino acordarse de los años 90», apuntó.

«EL MEJOR HOMENAJE QUE LE PODEMOS HACER A PERÓN ES VER LO QUE HIZO Y TRATAR DE ACERCAR EL BOCHIN UN POCO»

«Es hora, en nombre de lo que creemos, a convocar al resto de la sociedad a hacer algo diferente, hacer lo mismo, que nadie discute, que todo se anule, no va más», puntualizó la exmandataria hacia el final, mientras se conocía la renuncia del ministro de Economía, Martín Guzmán.

Y concluyó: «Por eso, quería hoy hacerle este homenaje a Perón. El mejor homenaje que le podemos hacer a Perón es ver lo que hizo y tratar de acercar el bochin un poco».