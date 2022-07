Vélez perdió y Pratto apuntó contra el arbitraje: «Parece que están contentos con hacerle un mal al club»

El delantero de Vélez Lucas Pratto fue muy crítico del arbitraje de Yael Falcón Pérez en la derrota de su equipo ante Atlético Tucumán y aseguró que el equipo de Liniers juega «siempre condicionado».

«Cancha de Defensa y Justicia, cancha de Boca, cancha de River, de Vélez. Parece que los árbitros están contentos con hacerle un mal a Vélez, pero bueno será un tema dirigencia, siempre nos callamos y es momento de dejarlos expuestos. Son todos unos soberbios», exclamó el experimentado delantero en ESPN Premium una vez concluido el partido.

En el mismo sentido agregó: «La soberbia en el trato con los más chicos, con los jugadores. Hay árbitros que hablan mucho de los jugadores, pero después cuando dirigen dos o tres partidos importantes se creen que son los protagonistas y los protagonista somos los jugadores».

«Tienen que dejar un poco de lado la soberbia y empezar a otra como corresponde. No podemos que el fútbol se pone cada vez más feo por ellos. No podes hablar, ya me pasó con cuatro o cinco árbitros. Estamos cansados que nos pasen por encima. Vélez siempre juega condicionado», finalizó Pratto.