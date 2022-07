«El 53% de los bahienses no tiene cobertura de una obra social»

Durante la entrevista, Gay calificó como «fructífero» el conclave que mantuvo en la víspera con el presidente de Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima (ABSA), Roberto Blanco, para analizar el escenario hídrico del distrito, aunque se esperanzó en que los lineamientos planteados se cristalicen en acciones concretas.

“Esta nueva conducción de ABSA el presidente es un empresario que viene del sector privado, que tiene una idea importante pero que se encuentra con déficits de todos lados, desde lo económico y financiero hasta lo que tiene que ver con demandas contenidas de años en ciudades como Bahía Blanca y La Plata que están virtualmente detonadas”, expresó el intendente.

Según indicó, el titular de la firma provincial se mostró como “muy razonable” y “es consciente que hay que invertir dinero” en la red pública de agua potable.

“Una de las cosas que yo le planteaba es que está bueno que estén haciendo un nuevo modulo en la Planta Patagonia para dar 1.200 litros hora más de lo que inyecta ahora la red, pero si por otro lado esos 1.200 litros se van a las pérdidas que hay en toda la ciudad no ganamos nada”, aseveró.

Entre las conclusiones principales del cónclave, Gay resumió que existe un compromiso de la prestataria de dotar de más cuadrillas “para reparar las pérdidas” y, en paralelo, de avanzar con las obras ya programadas bajo la orbita del Ministerio bonaerense de Obras Públicas.

“Hay que pensar también en algún cambio en el sistema de facturación porque Blanco me mostró los números del déficit que es Bahía Blanca y de la cantidad de dinero que pierde la empresa en la ciudad”, puntualizó.

Y añadió: “Ocurre que las tarifas están mal estructuradas porque no se puede cobrar una tarifa por el valor inmueble porque no tenés ningún estímulo para ahorrar agua. Después hay mucha gente que paga el promedio de 500 pesos por mes de agua”.

En la misma línea, Gay consideró que lo primordial es atender las reparaciones de pérdidas tanto de agua como de cloacas, lo cual de manera inexorable deriva en daños sobre el asfalto y calles de tierra.

De esta forma, insistió en que el usuario “tiene que pagar lo que consume” ya que, al carecer de incentivos para cuidar el líquido, suelen darse situaciones como en el verano con el excesivo riego o la cantidad destinada al llenado de las piletas.

“El otro tema que me preocupa es que ABSA no está dando factibilidades para nuevos emprendimientos porque, como no tiene agua, dice no voy a dar factibilidades. Es racional, es coherente, pero ahora tenemos cinco urbanizaciones importantes en Bahía Blanca que no pueden empezar a construirse porque no hay factibilidad de agua. Además, hay cuatro barrios vulnerables de la ciudad – Caracol, Tierras Argentinas, Costa Blanca entre otros – donde logramos acceder a un financiamiento de Nación para dotarlos de todos los servicios”, comentó.

¿Se muda el Concejo Deliberante?

En los últimos días se conoció la noticia que el convenio entre el Municipio y la Provincia, por el cual el Concejo Deliberante se mudó del sexto piso del Mercado Municipal a Sarmiento y Estomba, donde estaba ARBA, está próximo a vencerse.

Por tal motivo, se busca un sitio alternativo y entre las principales opciones para albergar al Cuerpo deliberativo se encuentra el edificio de la Aduana, ubicado en Estomba y Colón, el cual hace cuatro años que permanece cerrado.

“El Concejo Deliberante no está cómodo en ese lugar, no es ideal y se están evaluando alternativas en función de que se vence el convenio y se puede hacer otro por menor tiempo”, explicó el intendente.

Y agregó: “Surgió lo de la Aduana como un ofrecimiento porque no lo van a utilizar más y allí se tendría un doble propósito: preservar un edificio histórico y tener una mejor comodidad”.

No obstante, recalcó que “no es algo inminente” y demandaría una importante erogación de esas instalaciones para ponerlas en valor.

“Hoy el 53% de los bahienses no tiene cobertura de ninguna obra social»

El jefe comunal, consultado por la crisis sanitaria que atraviesa Bahía Blanca y otros puntos de la Provincia, mencionó que la saturación de los hospitales públicos y privados “es algo histórico”.

“Ahora se ha agravado básicamente en los hospitales públicos porque la situación macroeconómica hace que cada vez menos gente tenga cobertura social o privada. Hoy el 53% de los bahienses no tiene ningún tipo de cobertura y estamos hablando entre 160 y 170 mil personas”, precisó.

Frente a este escenario, el mandatario local sostuvo que la “única chance” es la de acudir a un centro asistencial público, en medio de un brote de enfermedades respiratorias que volvió a emerger tras la pandemia del COVID-19.

“Faltan camas y profesionales. En los últimos 20 años no ha habido nuevas camas en la ciudad. Algunas en el Municipal, otras en el Italiano. Noten ustedes el edificio de la Asociación Médica cuántos años hace que está parado”, explicó.

Y continuó: “Hay que pesar el invierno, pero el sistema está al límite. Aún en verano el Municipal nunca está por debajo del 90% de ocupación”.

En ese marco, Gay subrayó que su administración inyecta el 28% del presupuesto municipal – “el más alto que se recuerde” – al área de salud y al Leónidas Lucero.

“En la medida que la gente no tenga ningún tipo de cobertura, labure en changas, toda la presión va a seguir siendo sobre el Hospital Municipal”, reflexionó.

“No estamos pensando en un nuevo cementerio»

Así lo remarcó el jefe comunal, luego de conocerse las diversas obras que el Municipio ejecuta para mejorar las instalaciones y el predio del cementerio.

“Debo reconocer que en los últimos dos años hay un muy buen trabajo del grupo que comanda el Cementerio, encabezado por Daniela Calvo, donde se ha hecho una serie de modificaciones que ha sido acompañada por un cambio de hábitos. Hoy casi la mitad de los fallecimientos terminan en una cremación”, dijo.

Gay puntualizó que en el distrito “funcionan a pleno” dos hornos crematorios, más uno privado, y “se han recuperado espacios”.

Situación «al límite» del relleno sanitario

“El relleno está funcionando dentro del pliego que está fijado de bases y condiciones. No ha habido problemas con la empresa, pero tiene un vencimiento. Ya estamos empezando a pensar en la renovación”, aseguró el intendente.

La firma Ingeniería y Arquitectura tiene la concesión hasta marzo del 2023 y en octubre debería pedir una prórroga de dos años más.

“Si bien la empresa actual cuando termine el contrato el año que viene tiene la posibilidad de una prórroga, que serían tres años por lo aprobado en el Concejo Deliberante, pero va a tener que hacer nuevas adquisiciones, nuevas celdas y tierras porque está llegando a un tope”, advirtió el intendente.

Según opinó, el relleno sanitario “está al límite” pero “todavía operable”, dado que se acumulan entre 500 y 600 toneladas por día de residuos.

“Seguramente hay que pensar en agregar alguna tierra cercana u otro espacio. Creo que la empresa tiene la intención de aceptar esa prórroga y habrá que ver qué nuevo predio ofrece y qué tecnología”, completó.

Mapa politico para el 2023: «Moirano y Bousi pueden ser dos candidatas»

A casi un año y medio de la fecha que marcará su gestión al frente de la ciudad, Gay anticipó algunas posibles figuras políticas de la coalición de Juntos para ocupar una precandidatura en búsqueda de la intendencia.

“Nidia Moirano es una opción, termina su mandato como senadora. Adrián Jouglard es otra alternativa por ser el último ganador de las elecciones. Hay figuras jóvenes que están emergiendo y que yo confío mucho en su futuro como por ejemplo Marcos Streitemberger que me parece un dirigente con un enorme futuro y que hoy ocupa un lugar importante en el Municipio”, señaló.

El jefe comunal también nombró a Andrés De Leo “quien ya ha manifestado su intención de presentarse” y alguna figura que sugerirá el radicalismo local.

“Fabiola Buosi también. Yo siempre he dicho que me gustaría que mi sucesora sea una mujer. Nunca en la historia de Bahía Blanca hubo una mujer intendenta. Nidia Moirano y Fabiola Buosi pueden ser dos candidatas”, insistió.

Gay reconoció que, una vez vencidos sus 8 años de mandato, evaluará un futuro cerca del marco político u alejado en función de lo que decida su familia.

“Como le dije a Horacio Rodríguez Larreta cuando me dijo ‘no puede ser que no sigas, tenemos algunas mediciones’. Le comenté ‘mirá te doy un ejemplo que no me vas a poder decir que no: tengo tres nietos, dos de ellos que vi una sola vez entre la pandemia y la gestión’ es tiempo también de dedicar espacio a otras cosas”, finalizó.