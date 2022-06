La deuda externa se ubicó en US$ 274.355 millones al cierre del primer trimestre del año El balance cerró con un déficit de Cuenta Corriente de US$ 1.130 millones, cifra que revirtió la ganancia de US$ 437 millones registrada en similar período de 2021.

El stock de deuda externa bruta total, al 31 de marzo pasado, se ubicó en US$ 274.355 millones, US$ 6.488 millones más que al cierre del último trimestre del año pasado, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Esta incremento «se explica, principalmente, por un incremento en la deuda de los sectores institucionales Gobierno general y Sociedades no financieras, hogares y entidades sin fines de lucro que sirven a los hogares y, en menor medida, por un aumento en el valor de las deudas correspondientes a las Sociedades captadoras de depósitos, Banco Central y de Otras sociedades financieras», precisó la dependencia oficial.

El informe de Balanza de Pagos reúne todos los movimientos, financieros, de servicios y comerciales, entre Argentina y el exterior.

En lo que respecta al primer trimestre del año, el balance cerró con un déficit de Cuenta Corriente de US$ 1.130 millones, cifra que revirtió la ganancia de US$ 437 millones registrada en similar período de 2021.

El año pasado, la Balanza de Pagos cerró con un superávit de US$ 6.708 millones, más del doble de los US$ 3.121 millones de 2020.

En tanto, entre enero y marzo pasado la economía argentina registró una posición de inversión internacional neta acreedora de US$ 119.345 millones, con una merma de US$ 2.903 millones respecto al cierre del año pasado debido a que el aumento estimado para los activos externos fue menor que el incremento observado en el valor de mercado de pasivos.

Además, durante el primer trimestre de 2022 el intercambio comercial de dejó un superávit de US$ 2.640 millones, una cifra que marcó una merma de $628 millones respecto al mismo período del año anterior.

Este lunes, el ministro de Economía, Martín Guzmán explicó este menor superávit comercial al afirmar que «en la primera parte del año es que las importaciones de energía crecieron mucho».

«Por eso es tan importante el gasoducto, para continuar aumentando la energía. Todavía la Argentina importa gas, 205% más entre enero y mayo de este año que igual período del 2021», dijo el titular del Palacio de Hacienda en declaraciones radiales.

El informe del Indec detalló además, que al 31 de marzo de 2022, del total de activos externos propiedad de residentes, estimado en US$ 423.444 millones, US$ 243.511 millones correspondieron a moneda y depósitos (57,5%); seguidos por la participación de capital por Inversión de cartera, US$ 49.496 millones; participación de capital por Inversión directa, US$ 42.895 millones; y por Activos de reserva, US$ 43.137 millones.

Los pasivos externos, por su parte, totalizaron US$ 304.099 millones, que se explican principalmente por préstamos, US$ 116.805 millones; participaciones de capital por Inversión directa, US$ 72.619 millones; y títulos de deuda de la Inversión de cartera, US$ 54.838 millones.

En cuanto al sector de servicios, el saldo del primer trimestre resultó deficitario en US$ 2.009 millones, explicado esencialmente por un incremento del egreso neto en US$ 1.394 millones respecto al mismo período de 2021.

La cifra se dio al sumar los rubros viajes al exterior (US$ 731 millones), gastos en transporte (US$ 562 millones) y por el pago de servicios financieros (US$ 135 millones), que fue parcialmente compensada por una mejora en otros servicios empresariales (US$ 113 millones).

El crédito de servicios se estimó en US$ 3.083 millones y el débito en US$ 5.092 millones, lo que significó un alza con respecto a enero-marzo del año anterior de US$ 1.073 millones y US$ 2.468 millones, respectivamente.