La novela de las tarifas y la quita de subsidios No está el registro para conservar la asistencia y hay guerra fría comunicacional. A una semana de anunciados los aumentos, faltan datos clave para los consumidores. La curiosa batalla entre las Provincias y Energía por una conferencia que no fue.

A una semana de publicado el decreto que anunció la segmentación de subsidios y el aumento de tarifas a la energía, siguen faltando datos centrales para los consumidores: no se publicó aún el registro para anotarse y reclamar la continuación de la asistencia del Estado, y tampoco se especificó cuál será el nivel de suba de tarifas en el decil más rico de la población. Todo esto se da mientras siguen los cortocircuitos comunicacionales del Gobierno y los encargados del área, luego de la suspensión de una conferencia de prensa en la que funcionarios de Economía y la Secretaría de Energía debían, en principio, explicar los alcances de la medida ante el Consejo Federal de Energía Eléctrica (CFEE). Un gesto que muestra dos cosas: lo complejo que será políticamente detallar y comunicar el alza de las tarifas y la quita de subsidios; y el malestar e incomodidad que hay entre las provincias que integran el Consejo y siguen sin saber cómo serán los procedimientos.

En este escenario, la portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, dijo en conferencia de prensa que «las tarifas continuaran como están ahora”, hasta que se concrete la segmentación. Y que «no habrá un aumento generalizado» hasta tanto esté disponible el registro. Agregó además que se “está trabajando en la implementación y en estos días ya se podrá ingresar” para completar los datos. La funcionaria adelantó que «va a ser un procedimiento muy sencillo (…) habrá tres meses entre el anuncio y la implementación y los que pagaran la tarifa sin subsidios tendrá un aumento prorrateado durante los últimos trimestres del año”.

A esa demora en la conformación del registro se suman otras de mayor peso: la más importante, cuánto aumento será el que percibirá el decil más rico de la población? Este dato es central y el Gobierno viene gambeteándolo porque, se deduce, las subas serán muy importantes y bastante mayores porcentualmente a lo que pagará el resto. Y cómo la segmentación de los subsidios tiene resquicios, pueden caer subas relevantes en gente que aún cobrando 333 mil pesos como grupo familiar (uno de los requisitos para perder el subsidio) sentirá un golpe duro en el bolsillo por perder el 100 por ciento de la asistencia. En paralelo, la otra duda es cómo la gente se enterará de que existe el registro. El tema no es menor, dado que el que no se inscriba, corre el riesgo de quedar fuera del subsidio. Hay sectores del Gobierno que reclaman una campaña publicitaria urgente para que se da a conocer la existencia de la herramienta, pero los tiempos de aplicación se acortan.

La tercera pata del problema es que algunos dirigentes del Gobierno y las provincias creen que las demoras en la implementación tienen que ver con no están claros aún los preceptos y bases de datos que servirán para segmentar el subsidio.

La reunión que fue y después no fue

Hace unos días, el Consejo Federal de la Energía Eléctrica, que preside el secretario de Energía Darío Martínez, envió a todos los representantes sectoriales de las provincias una invitación a una conferencia en la que se explicarían los alcances y puntos ciegos de la segmentación de subsidios. Ese encuentro debía comandarlo, según la carta de invitación, Santiago López Osornio, subsecretario de Planeamiento Energético. Esa división depende, en los papeles, de Martínez, pero Osornio es el hombre del ministro de Economía, Martín Guzmán, en la segmentación de subsidios y aumento de tarifas. En pocas palabras, el responsable de todo el proceso.

Esa charla, que debió ocurrir a las 10.30 de la mañana del jueves, no ocurrió. Y desató una guerra subterránea de versiones y críticas. Un rato antes de esa convocatoria, en la conferencia de Cerruti, un periodista le preguntó por este encuentro. «Habrá más precisiones, y es el encargado (López Osornio) de darlas, asi que las podrán seguir por allí», respondió la portavoz dando por hecho que esa reunión se estaba produciendo.

A la hora del mitin, que sería mitad presencial y mitad virtual en un Google Meet, algunos se conectaron por no saber y otros, avisados el día anterior de la suspensión, directamente no participaron. Fuentes del Ministerio de Economía y la Secretaría de Energía negaron que hubiese alguna reunión planeada a convocada, pero los enviados de los gobernadores garantizaron que «recibimos la invitación y el miércoles por la tarde fue el mismo Consejo Federal el que desinvitó». Este diario consultó a al menos cuatro distritos que confirmaron la mecánica y el convite.

La versión del Gobierno de que nunca se convocó la desmienten no sólo la invitación, sino también la desinvitación. Este diario accedió al texto de suspensión: «Señor representante: me dirijo a Usted con el fin de informarle que se no ha comunicado que la reunión prevista para el jueves 23 sobre «segmentación Tarifaria» queda SUSPENDIDA hasta nuevo aviso». Ese mensaje se envió de un mail de Presidencia del CFEE. En ese escenario, las provincias están que trinan por las demoras de Nación en explicar un tema técnico en el que vienen trabajando hace más de un año y que es de una fuerte sensibilidad social.

Por Leandro Renou