Maroni, el primer refuerzo de Insua: «San Lorenzo es un grande, vengo a aportar lo mío»

El mediocampista Gonzalo Maroni, primer refuerzo para el entrenador Ruben Darío Insua en San Lorenzo, se mostró hoy «contento» y con «muchas ganas de arrancar» su etapa en la institución de Boedo luego de renovar su contrato con Boca para llegar a préstamo por 18 meses al «Ciclón».

«Estoy contento, con muchas ganas de arrancar. El torneo empezado te desespera un poco. Lo único que sé es que San Lorenzo es un club grande, con grandes jugadores y un técnico con mucho recorrido. Vengo a aportar lo mío», manifestó Maroni a la prensa antes de hacerse la revisión médica para sellar su arribo.

Y agregó en referencia al triunfo por 2 a 0 sobre Central Córdoba en Santiago del Estero: «Tuve un año complicado sin poder jugar mucho, necesito y quiero hacerlo para estar bien. Ayer vi el partido, el segundo tiempo con la entrada de (Iván) Leguizamón cambió el equipo. Lo vi bastante bien, ganar era lo que necesitaba el club».

«Vi que había mucho ataque directo, no estuvo (Agustín) Martegani, con quien compartimos un poco la posición. Siempre es bueno tener algunos jugadores de ese estilo. Todavía no hablé nada de eso con el DT, pero espero aportar lo mejor por mis cualidades. Físicamente estoy para jugar el domingo, no me tomé muchas vacaciones y estoy dispuesto», añadió Maroni.

Por último, consultado por Boca, señaló: «Recién vengo de renovar para poder firmar el préstamo. Obviamente, al estar desde los 18 años, es un lindo sueño poder afianzarme allá. Pero ahora tengo la cabeza en San Lorenzo».

Maroni llega al conjunto comandado por Insua cedido por 18 meses sin cargo ni opción de compra, mientras que el «Xeneize» tendrá opción de «repesca» al finalizar cada semestre: en caso de querer contar con él, puede terminar su vínculo con el elenco azulgrana y volver al club de La Ribera.