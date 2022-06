Gasoil: se suspendió reunión entre Gobierno y transportistas y escala tensión

La reunión iba a realizarse a 17 en el área de Transporte de Cargas de la cartera nacional, en el microcentro porteño, luego de que esta mañana se llevara a cabo un corte de tránsito en la autopista Buenos Aires-La Plata (punto neurálgico para el acceso a la zona metropolitana desde la zona sur), que se inició cerca de las 6 a la altura del peaje Dock Sud mano a Capital Federal.

La protesta fue llevada a cabo por dueños de camiones que reclaman por la falta de gasoil en distintas zonas del país y los sobreprecios que se registran en el precio del combustible.

En diálogo con Télam, el representante de la Unión Nacional de Transportistas y Afines (Untra), Ariel Santa Coloma, indicó en relación a la suspensión de la reunión fue porque «decidimos no entablar conversación con ningún otro intermediario que no sea el ministro (Alexis Guerrera)» y ratificó que «en las rutas los cortes van a seguir en todo el país».

Por su parte, desde la Federación Entrerriana de Transporte, Sebastián Gothe, aseguró a Télam que «la situación es compleja y el no tener la reunión que nos prometió el ministro complica la situación».

No obstante, Gothe afirmó que están «abiertos al diálogo» para consensuar «con los actores necesarios» una solución a corto y mediano plazo en el tema provisión de gasoil.

Este miércoles a la mañana, el ministro de Transporte de la Provincia, Jorge D’Onofrio, aseguró que tanto el abastecimiento de gasoil como el tema de los «sobreprecios, que surgen siempre que hay un faltante», se encuentran «en vías de solución».

Dijo también que la protesta realizada por transportistas en la autopista Buenos Aires-La Plata, que mantuvo interrumpido totalmente el tránsito durante más de dos horas en la mano que va hacia la ciudad de Buenos Aires, en plena hora pico, «sorprendió absolutamente» porque desde el Gobierno de la provincia de Buenos Aires y de la Nación vienen «trabajando con las cámaras de transporte» para buscar una solución.

Veamos el escenario que se registraba en el interior del país:

*En Tucumán, los transportistas llevaron adelante la segunda jornada del paro que se inicio a las 0 horas del martes, y que ha provocado la interrupción de la zafra azucarera.

“A pesar de las medidas tomadas por la industria para afrontar la zafra con la debida provisión en materia de abastecimiento de energía e insumos Tucumán debió interrumpir su zafra debido al paro de transportistas que afecta la provincia”, indicó un comunicado emitido ayer por el Centro Azucarero Argentino.

La entidad señaló que parar la actividad de los ingenios “significa un trastorno importante, especialmente en cuanto al perjuicio económico, por lo que implica la ruptura de la cadena cosecha, transporte y molienda de caña, y la caída de empleos y servicios comprendidos en ello”.

El presidente de la Unión Industrial de Tucumán (UIT) Jorge Rocchia Ferro denunció penalmente que la policía realizó detenciones e hirió a trabajadores del ingenio La Florida durante el paro de transportes de carga. En ese contexto, los trabajadores del ingenio La Florida “fueron a pedir a la gente que estaba haciendo el paro en la rotonda que los dejen trabajar por lo que se produjeron algunas discusiones y escaramuzas, pero se logró el paso” y de un momento a otro “llegó la policía y reprimió a los empleados” azucareros, contó el empresario.

* Tierra del Fuego, uno de los pocos distritos que mantenía el “verde” en el semáforo de abastecimiento, también entró en peligro de desabastecimiento. El presidente de la Cámara de Transporte provincial, Darío Loreto, mencionó a Radio Nacional Ushuaia: “Estamos empezando a sentir la escasez, sabíamos que no íbamos a poder escaparnos”. “Es más fácil tener los vehículos parados en vez de tenerlos en las rutas. Hemos estado más de 8 horas parados esperando el camión cisterna y todo eso es plata”, consignó el medio local Sur54. El precio discrecional en algunas estaciones de servicios también es uno de los motivos de preocupación.

* Asimismo, además del paro multicausal que analizan los transportistas, en los hechos ya comenzó la reducción de frecuencias de los colectivos urbanos en las principales ciudades del país.

* En San Juan, la medida está en estudio. Así lo afirmó Ricardo Salvá, vicepresidente de la Asociación de Transporte (ATAP). “En el Norte del país directamente no hay combustible esto no había llegado a San Juan pero ayer empezamos a hablar de quién nos puede vender y se complica día a día. Estamos consiguiendo combustible día a día, no puedo decir si mañana habrá”, dijo, según informó Tiempo de San Juan. Y agregó que hay empresas no puede cumplir con los recorridos por los despachos en cantidades cada vez menores.

* En Catamarca, las cámaras de los transportistas elevaron esa solicitud a la administración de Raúl Jalil a los fines de garantizar el servicio en las horas pico.

La secretaria de Transporte de la provincia, Andrea Álvarez, dijo: “Hay provincias que directamente suspendieron el servicio pero nosotros pensamos en reducir la frecuencia en los horarios en donde notamos menos cantidad de pasajeros”, según el medio La Unión.

La situación se replica especialmente en las provincias norteñas, donde primero se encendió la luz roja del abastecimiento del diésel.

* En Buenos Aires, bajo advertencia del ministro de Seguridad, Sergio Berni, los transportistas liberaron finalmente la Autopista Buenos Aires-La Plata.

“Hagan una asamblea, tienen cinco minutos para decidir; sino, secuestro todos los camiones”, lanzó el funcionario provincial.