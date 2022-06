Marcone será nuevo refuerzo de Independiente: «Es el día más importante de mi vida deportiva» "No sé si ser hincha me va a dar un plus, trataré de transmitir lo que siento por el club", expresó el mediocampista luego de la revisión médica.

El mediocampista Iván Marcone se convertirá en refuerzo de Independiente y, tras realizarse la revisión médica, afirmó este martes que es el «día más importante» de su «vida deportiva» porque vestir la camiseta del conjunto de Avellaneda es su «mayor sueño».

«Hace muchos años que tengo este sueño. Es el mayor sueño que tuve así que tratamos de que se pueda hacer realidad, siempre creí que los tiempos de Dios eran perfectos y deposité toda la esperanza en él», manifestó Marcone. Y agregó: «Creo que ahora es el momento indicado, así que estoy esperando que salga todo bien para poder firmar el contrato y sumarme al grupo».

Sobre su vínculo con el entrenador del «Rojo», quien apuntó contra él por su no arribo anterior, el volante central señaló: «La última vez que hablé con Eduardo (Domínguez) fue después de lo que pasó, fue para aclarar las cosas. Seguramente no habrá querido decir lo que se interpretó. Esa fue la última vez que hablamos, después de hoy tendré contacto con él».

«Nos pudimos terminar de conocer, yo le pude expresar mi deseo, lo que sentía, él lo que podía esperar de mí. Así que sin dudas fue parte de que todos lleguemos a un acuerdo tanto Eduardo como la dirigencia y mi representante. Estoy contento porque todo se pudo dar de la mejor manera», añadió.

La operación por Marcone, que dejó el Elche de España y resignó la mitad de su sueldo, se cerró a cambio de dos millones de dólares que Independiente empezará a pagar en 2023 con una cuota cada seis meses.

«Hubo mucho esfuerzo para que se pueda dar, de mi lado siempre tuve el deseo de venir. A veces hay que entender que no todo está en nuestras manos por más que el contrato sí dependa de uno. A veces los clubes que son dueños de nuestro pase ponen sus trabas y se hace difícil», argumentó el mediocampista.

Por último, remarcó: «Es una sensación muy difícil de explicar. Pasé toda mi vida en la tribuna, desde chico que voy con mi papá, me crié ahí prácticamente. Voy a tratar de disfrutarlo, de mentalizarme en lo que tengo que hacer, de ser un profesional más. No sé si ser hincha me va a dar un plus, trataré de transmitir lo que siento por el club».