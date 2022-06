«Si votás a Milei, votás a un genocida»

Asimismo, se refirió a la interna de Juntos por el Cambio y desmintió una posible ruptura: «Yo hablo con todos y quizás sea la que tiene relación más profunda con cada una de las facciones individualmente: con los radicales y con todos los del PRO, pero en serio., hay algunos chisporroteos pero nada grave».

Incluso, la exdiputada nacional pronosticó que «Juntos por el Cambio se va a consolidar en marzo y después con otras alianzas».

Elisa Carrió ratificó además su decisión de mantenerse al margen de la competencia electoral, pero sobre este tema también dejó algunas definiciones.

Cuando se le consultó si aceptaría ser vicepresidenta de algún candidato de Juntos por el Cambio, la exdiputada nacional contestó en forma contundente: «Yo no puedo ser vicepresidenta porque al otro día lo volteó al presidente con el carácter y la energía que tengo. Por eso no tengo marido», dijo entre risas.

Y cuando le preguntaron sobre la posibilidad de volver ser candidata a presidenta, Carrió afirmó: «Yo estoy muy bien en mi casa. Además, una cosa es el poder y otra la autoridad. La ambición de un hombre o una mujer es tener autoridad, no tener poder. Yo la verdad que tengo poder sin tenerlo. Todos me dicen ‘Lilita, vas a dejar de ser diputada y no vas a tener más poder’, sin embargo sigo teniendo poder porque tengo autoridad. No necesito un cargo».