AUH y AUE de ANSES: ¿cobran aguinaldo?

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) informó en los últimos días que comenzaba esta semana con el pago del medio aguinaldo 2022 para jubilados y pensionados junto con sus haberes mensuales. Ante ello, muchos de los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) consultaron si también les correspondía.

Si bien la agencia de Gobierno que lidera Fernanda Raverta no se manifestó al respecto, se toma como punto de partida el escenario del año pasado. Es decir, considerando el caso de 2021, es probable que no, ya que a los beneficiarios AUH y de la Asignación por Embarazo (AUE) no les corresponde el cobro del aguinaldo.

El aguinaldo se pagará a trabajadores en relación de dependencia o a quienes hayan realizado aportes en el pasado bajo ese concepto, tal como los jubilados. Sobre otros de los beneficiarios del organismo previsional, se encuentran aquellos que cobran Potenciar Trabajo. La normativa establece cuatro incrementos anuales que se fijan mediante una fórmula que combina un 50% de la recaudación de ANSES y otro 50% de la variación salarial (RIPTE). El incremento es del 15%, por lo cual el nuevo valor será de $7.332, cuando en diciembre de 2019 era de $2.746. Calendario de pagos de junio 2022 para AUH DNI terminados en 0: 8 de junio de 2022

DNI terminados en 1: 9 de junio de 2022

DNI terminados en 2: 10 de junio de 2022

DNI terminados en 3: 13 de junio de 2022

DNI terminados en 4: 14 de junio de 2022

DNI terminados en 5: 15 de junio de 2022

DNI terminados en 6: 16 de junio de 2022

DNI terminados en 7: 21 de junio de 2022

DNI terminados en 8: 22 de junio de 2022

DNI terminados en 9: 23 de junio de 2022