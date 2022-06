Independiente busca reforzarse y Domínguez se prepara para el partido contra Talleres

Luego de igualar en el debut ante San Lorenzo, el entrenador de Independiente, Eduardo Domínguez, perfiló el equipo para enfrentarse ante Talleres de Córdoba, mientras desde el club intentan cerrar distintos refuerzos para potenciar un plantel que esta en debe.

Durante la práctica, el director técnico dio indicios del equipo que presentará ante la equipo cordobés, al cual deberá enfrentar en Avellaneda el próximo viernes a las 21.30 por la segunda fecha de la Liga Profesional.

La realidad marca que a Independiente no le sobra nada y este encuentro no será la excepción ya que concentrarán los 18 jugadores que actualmente conforman el ajustado plantel ya que en la lista no dirán presente Tomás Pozzo -sufrió un esguince lateral y medio del tobillo derecho ante San Lorenzo-, Damián Batallini -fractura en una mano-, y Sebastián Sosa, quien continúa con la Selección de Uruguay.

De esta manera, Domínguez repetiría el mismo equipo inicial que utilizó ante el «ciclón»: Milton Álvarez; Alex Vigo, Sergio Barreto, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Rodríguez; Lucas Romero, Gerónimo Poblete, Leandro Fernández, Alan Soñora; Juan Cazares y Leandro Benegas.

Por otra parte, desde la entidad de Avellaneda trabajan y barajan varias gestiones para reforzar a un diezmado plantel e intentar convertirlo en un equipo competitivo como le prometieron al entrenador.

Independiente pidió condiciones por el uruguayo Emanuel Gularte, quien desempeña en el Puebla de México y le dio el visto bueno al «rojo», pero la gran traba surge en la cotización de su ficha, la cual vale 3.000.000 de dólares. Ante ello, buscarán negociar un monto menor o reducir la compra en un porcentaje.

Otro de los apuntados y pedido expreso de Domínguez es Rodrigo Aliendro. El mediocampista quedará libre de Colón -donde coincidió con el DT- y la semana que viene daría su respuesta ante la propuesta que le hicieron.

Gabriel Neves también surgió como una de la alternativas para reforzar la mitad de cancha. Actualmente el uruguayo se encuentra con vínculo junto al San Pablo de Brasil y se busca una salida a préstamo ya que desde la Comisión Directiva descartaron abonar lo más de dos millones de dólares por su ficha.

El lateral izquierdo es un puesto que Domínguez hizo énfasis desde su arribo a Independiente y en cual le intentarán cumplir con el paraguayo Santiago Arzamendia, quien milita en el Cádiz de España y ofrecieron una cesión a préstamo y si bien fue positiva la respuesta, aún no logran ponerse de acuerdo en los números.

Por último, el entrenador solicitó dos centrodelanteros para afrontar la Liga Profesional y desde Avellaneda consultaron por Franco Di Santo y Pablo Magnín, por quienes no hubo novedades y ambas negociaciones son muy complicadas.