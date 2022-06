En Provincia examinarán a estudiantes de tercer y sexto grado para medir los saberes perdidos en la pandemia

El gobierno de la provincia de Buenos Aires realizará pruebas a estudiantes de tercer y sexto grado de la educación primaria para medir cuál fue el impacto de la pandemia en el aprendizaje y evaluar qué áreas y qué conocimientos es necesario reforzar.

La medida fue anticipada por el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, quien detalló que se tratará de dos evaluaciones, una en este cuatrimestre y otra en el que sigue, a todo el universo de alumnos y alumnas de tercer grado y de sexto grado de todas las escuelas de la provincia. «Es obvio que la pandemia dejó aprendizajes en el camino porque hubo menos días de clases, menos posibilidad de explicar y menos relación con los profesores. Por eso, queremos saber dónde estamos», afirmó.

El funcionario aclaró que las pruebas serán anunciadas en los próximos días y explicó por qué comprenderá a ese universo de estudiantes. «Hay que tener en cuenta que los de tercer grado hicieron primero y segundo grado en pandemia. Ahí tenemos un primer corte en lo que se denomina el primer ciclo de la primaria», señaló y agregó que lo mismo se repite con los que en 2022 terminan el segundo ciclo, que concluye en sexto grado. «Los de sexto también tuvieron dos años de pandemia y el año que viene van a estar en el secundario. Son dos cortes en los que necesitamos saber dónde estamos, suponemos que va a haber menos aprendizajes y hay que reforzarlos».

Sileoni advirtió, en este sentido, que «los sectores más vulnerables van a tener más dificultades, porque las tuvieron para engancharse en los tiempos de pandemia».

El gobierno provincial puso en marcha a fines de 2020 el programa «Más ATR» destinadas a revincular a los estudiantes luego de la pandemia y a reforzar las trayectorias de apendizaje. En este marco, el año pasado, se dictaron clases a contraturno y los días sábados. Sileoni precisó que ese programa incorporó a 20 mil docentes y logró bajar de 280 mil a 31 mil los alumnos desvinculados con la escuela. También aclaró que a esos 31 mil alumnos y alumnas los siguen yendo a buscar «pero cada vez es más difícil porque son chicos del ciclo superior».

En otro orden, el ministro bonaerense criticó en duros términos la gestión educativa de Cambiemos tanto a nivel nacional como en la provincia y aseguró que «no se construyó ninguna escuela, se rompió la paritaria y se destruyó la formación docente».

Sileoni salió al cruce de las declaraciones de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien no descartó eliminar los ministerios de Salud y de Educación en caso de ganar las elecciones en 2023. «Habla desde el prejuicio y el desconocimiento. Si se piensa como se concibió el ministerio entre el 2015 y 2019, uno no lo necesita porque discontinuó los planes Conectar Igualdad y Fines, no hubo capacitación docente, porque perdimos 1.20 del PBI en educación y se consideró a los docentes sospechosos. Para tener un ministerio así es mejor no tenerlo. Pero este mismo ministerio hoy nos ofrece recuperar financiamiento para incorporar chicos a la jornada extendida, recuperar la distribución de libros. Para eso sí quiero un ministerio», explicó.

Por: Jorgelina Naveiro