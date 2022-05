«Que explique el ejecutivo, no tengo porqué bancarme la sospecha de corrupto» El ex concejal Walter Larrea, al igual que su ex par Carlos Quiroga, reclamó que las explicaciones deben salir del ejecutivo.

«No me vengan con eso de que soy técnico, cuando uno asume responsabilidades de funcionario político debe dar explicaciones y yo en verdad no tengo porqué bancarme que se sospeche que soy un corrupto, por lo tanto las explicaciones deben salir del ejecutivo municipal porque estamos hablando del manejo de dineros públicos».

Así se expresó este viernes en Radio Altos Bahía Blanca, el ex concejal Walter Larrea, quien fue uno de los que recibió el convenio redactado en la administración comunal que establece la fecha del 5 de junio como plazo para devolver el dinero que cobraron de más como consecuencia de la irregular liquidación del porcentaje correspondiente a la antigüedad.

«En estos momentos me encuentro en mi oficina, y ya mismo estoy haciendo la transferencia a la cuenta del Banco Provincia que aparece en ese documento. Pero en verdad me molesta muchísimo que yo ahí aparezca como deudor y la municipalidad como acreedor cuando en realidad el error ( si es que efectivamente hubo un error, aclaró) partió desde la municipalidad».

«Que se hagan cargo alguna vez de algo, deben darle explicaciones a la gente de porqué pasó esto», dijo en tono enfático.

Relató luego que «ayer mantuve una comunicación telefónica con Esandi quien justamente me dijo que me iba a mandar el convenio para que lo firmara, y cuando le pedí explicaciones me dijo que él es un técnico, que las explicaciones de tipo políticas hay que pedírselas otro, y claramente no es así» .

El ex edil molesto, indicó que «me parece todo esto un poco sobreactuado, como que nosotros somos los que nos equivocamos, que somos corruptos y en verdad no tengo ni tenemos porqué bancarnos esas sospechas».

«¿Ni siquiera el ex presidente del Concejo, Fernando Compagnoni, va a decir algo de todo esto?», reclamó seguidamente.

Larrera concluyo que además del error del que todos ahora hablan, «es probable que haya habido otro tipo de irregularidad que no se quiere admitir, pero ninguno dice nada y eso no puede ser porque estamos hablando de la administración de dineros públicos».

El documento de referencia se titula «Reconocimiento de deuda y Convenio de Pago» . De la lectura de ese convenio surge un dato que puede resultar relevante y que tiene que ver con la temporalidad de las resoluciones del Tribunal de Cuentas.

En el documento que deben firmar los concejales para devolver el dinero se dice en los antecedentes que «el 15 de diciembre de 2021 el Honorable Tribunal de Cuentas en estudio de rendición de cuentas de la Municipalidad de Bahía Blanca ejercicio 2020 observó que algunos conceptos liquidados bajo el nombre de antigüedad fueron abonados en demasía» .

La pregunta es entonces: ¿Porqué si la observación fue hecha el 15 de diciembre de 2021, el Tribunal volvió a plantear el tema ya en forma enfática y apuntando a funcionarios con responsabilidades el pasado 28 de abril según la resolución que dio origen a la polémica?.