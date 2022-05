Sin Macri, JxC reunió a su Mesa Nacional y lanzó sus propuestas de políticas sociales

De la reunión participaron el jefe de Gobierno porteño,la titular del PRO,; los gobernadores(Jujuy) y(Corrientes); el jefe del bloque de diputados nacionales del PRO,; el senador de la UCR; el presidente de la Coalición Cívica,; y el presidente de Peronismo Republicano,, entre otros.El frente opositor señaló que «lejos de ser solo una cuestión coyuntural, es una situación persistente en el tiempo». «En los últimos 35 tuvimos un 36% de pobreza promedio y nunca estuvimos por debajo del 26%. Hay un núcleo del 30% de la población que vive una situación de pobreza estructural. En Argentina trabajar no implica no ser pobre. Más de 5 millones de ocupados son pobres, lo que representa a 1 de cada 3 trabajadores», aseguró JxC.»Entendemos que no se puede cambiar esta realidad sin una macroeconomía ordenada y un plan de crecimiento y desarrollo claro, que contemple reformas estructurales que potencien capacidades productivas del sector privado. Pero con eso solo no alcanza», señaló el espacio.

Además, la conclusión de las fundaciones expresó que «la política social y la política económica deben estar integradas, para que cada una actúe en complemento y potencie a la otra».

«En esta integralidad y heterogeneidad reside la posibilidad de éxito de la construcción de una matriz de desarrollo nueva, que nuestro país necesita. Para el año 2021, el gasto en servicios sociales representó un 65% del gasto total. Sin embargo, no hay que confundir: el gasto en servicios sociales incluye las prestaciones de Educación, Salud y Seguridad Social (asignaciones y jubilaciones), entre otras, y no se trata únicamente de lo destinado a «planes y programas sociales», indicó.

«La persistencia del fenómeno de la pobreza, evidencia la necesidad de reformas profundas en la política social para cambiar esta realidad», consideró.

Ante esto, Juntos por el Cambio planteó soluciones: «El Estado debe volver a tomar la dirección de la política social de manera directa. Sin intermediación, terminando el clientelismo político y estando al servicio del desarrollo integral de cada persona».

«La mejor política social es el trabajo. Necesitamos tanto de una macroeconomía estable, como de herramientas concretas que permitan mejorar la empleabilidad y formalizar el trabajo de los sectores vulnerables , dando lugar a la articulación real entre el sector público y privado», enumeró.

Continuó: «Red de protección social para la igualdad y la libertad. Las politicas sociales en su conjunto deben construir una red de proteccion social clara y transparente, basada en la autonomia, el desarrollo y la libertad de la persona, con prioridad en la primera infancia».

«Los programas sociales deben ser efectivos. Los planes sociales deben tener objetivos claros, ser directos, temporales y condicionados de modo que sean concebidos como un puente entre donde estamos y queremos estar», aseguró, y agregó: «Atacar la pobreza estructural. Para terminar con esta situación, es necesario realizar una inversión en infraestructura y bienes públicos, haciendo foco en primera infancia, educación y salud».

El debate de este tipo de políticas fue impulsado por las fundaciones de cada uno de los partidos que integran la alianza -Pensar (PRO), Alem (UCR), Hannah Arendt (CC) y Encuentro Federal (Encuentro Republicano Federal).