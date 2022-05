El presidente propuso que el Congreso debata las retenciones para bajar el precio de los alimentos

“Necesitamos desacoplar los precios internos de los externos. El instrumento con el que se hace eso más fácilmente son las retenciones. Ahora, las retenciones son un tema legislativo y necesito que el Congreso entienda el problema y llegado el caso acompañe una decisión de esa naturaleza”, aseguró el jefe de Estado en diálogo con Radio Con Vos.

El mandatario habló de las dificultades políticas que enfrenta el Gobierno para realizar un aumento de retenciones. Por un lado -planteó- “mucha gente del campo interpreta que es una medida”. “Yo quiero recordar que hace menos de un mes hubo un tractorazo a Plaza de Mayo por un Impuesto a la Renta inesperada que no va a pagar ningún chacarero, lo pagan personas jurídicas. Y los que estaban presentes sacándose fotos para las redes sociales eran los dirigentes de la oposición. Ellos hacen política con esto y evitan toda racionalidad sobre el tema”, agregó el Presidente.

El Presidente dijo que el Gobierno «protege y cuida» al rubro textil pero con la suba de precios que aplican «se vuelven en contra de la gente». «Hay un desmadre de los precios en ese rubro. Los protejo, no dejo entrar productos elaborados de China y los precios no paran de subir acá», se quejó. Fernández afirmó que «la economía argentina está encendida, está funcionando», pero advirtió que «recuperar el salario real cuesta mucho trabajo». «La economía la encendimos, está encendida y funcionando, se está desarrollando pero no estamos logrando que la distribución del ingreso se mejore y, por eso, hemos decidido mantener abiertas paritarias», sostuvo.

El Presidente atribuyó la demora en la puesta en marcha del Fondo Estabilizador del Trigo a la resistencia del sector privado, quienes, dijo, «dilatan el tema y están dilatando mucho». Señaló que «son los privados» los que demoran la puesta en marcha del fideicomiso del trigo, que permitirá ofrecer a la industria harina a precios subsidiados, desacoplados de los valores internacionales, que están signados por el impacto de la guerra en Ucrania.

Fernández afirmó que el Frente de Todos tiene una «mirada común» sobre los problemas de la Argentina, pero admitió que existen diferencias «en los caminos» sobre cómo enfrentarlos. «Tengo la certeza de que tenemos una mirada común sobre lo que la Argentina necesita en todo el frente», dijo el Presidente y agregó: «Diferimos en los caminos. Me complicaría ver que estamos yendo para lugares distintos, pero estamos discutiendo cómo hacerlo; en el qué hacer, todos queremos lo mismo».

Sobre el temas de las retenciones, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, afirmó a través de su ceunta de Twitter que «de ninguna manera se van aumentar las retenciones ni enviar un proyecto de ley».

Fernández, sobre caso Villa: «Tenemos que ponernos siempre al lado de la víctima»

El Presidente dijo que «la sociedad argentina no puede soportar más conductas» de abuso sexual y afirmó que «no existe ninguna posibilidad de admitir que alguien por su sexo someta a otro». «Cuando pasa, tenemos que ponernos al lado de la víctima», dijo al ser consultado sobre el futbolista colombiano Sebastián Villa que fue imputado en la causa que lo investiga por el abuso sexual de una joven, ocurrido en julio del año en su casa en un country de la localidad bonaerense de Canning.

Fernández dijo que con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner no tiene «diferencias en cuestiones de fondo» y afirmó que sus verdaderos opositores son los dirigentes que «solo niegan derechos». «Yo con Cristina si tengo que hablar, hablo. Mi problema no es Cristina, sino es ver que en el mundo crece una derecha que solo niega derechos. Mis opositores dicen por los canales de TV que hay que terminar con el aguinaldo, la indemnización por despido, parar las paritarias. Ahí están mis opositores, con ellos tengo que discutir y debatir», remarcó el mandatario.