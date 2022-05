La rebelión de los molineros No quieren ser parte del fideicomiso para estabilizar precios del trigo.La Federación FAIM comunicó que "el sistema no favorece ni perjudica a ninguna empresa en particular" y que por eso manifiestan "su negativa", pidiendo además "modelos alternativos".

La Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM) emitió un comunicado avisando que se declaran en rebeldía contra el fideicomiso del Gobierno que tenía por objeto estabilizar el precio del trigo. «El Fideicomiso pretende estabilizar el valor del trigo debido a factores externos queaumentaron significativamente su precio, procurando evitar que se trasladen estosaumentos a la harina de trigo, a todas sus variedades y derivados. Estamos convencidos que este no es un instrumento que combata esta problemática», expresaron. Y agregaron que «por ello hemos presentado oportunamente distintas alternativas en búsqueda de una herramienta que se aplique como política publica que asegure el objeto final que seplantea en este modelo».

A continuación, señalaron que «el sistema no favorece ni perjudica a ninguna empresa en particular, puesto que las bondades y defectos del sistema aplican para todos los participantes de manera equitativa y proporcional a la molienda de cada uno; no obstante, las empresas observan con temor el funcionamiento del mismo dado las experiencias negativas conmodelos que proponían soluciones similares». En ese orden de cosas, advirtieron que, por lo tanto, «la mayoría de las empresas nucleadas en esta federación ratifican su negativa a este Fideicomiso e instalan la necesidad de abordar modelos alternativos de solución y dejan sujeta la decisión de participar o no a cada empresario molinero».

Concluyeron que «la molinería estará a disposición de la sociedad siempre, redoblando esfuerzos como ha sido su marca registrada a lo largo de la historia, con o sin conflicto bélico mediante, con la única premisa de poder seguir acercando un producto tan básico y necesario para todas las mesas y alacenas del país». Esta dura respuesta del sector privado va contra el fideicomiso con el cual la Secretaría de Comercio Interior buscaba anclar el precio del pan a nivel local, como fin para que la guerra en Ucrania no influya en productos vinculados a commodities agropecuarios.