Hospital Penna: “cuando vino la gestión de Vidal se cerró el quirófano prácticamente” Gabriel Peluffo, director del Hospital Penna, remarcó que durante la gestión de la ex gobernadora “se frenó todo. Empezaron la obra que iba a durar 6 meses y duró 4 años”, contó en una entrevista con CaféxMedio

“A pesar del acuerdo, esto no es automático porque tenemos que ponernos de acuerdo todas las partes y no es tan fácil. Nosotros ya tenemos algunas mesas disponibles para aumentar el número de quirófanos, hay que coordinar con la gente de anestesia para que traigan mayor cantidad de anestesistas porque los anestesistas que tenemos obviamente no alcanzan para cubrir nuevos quirófanos y, a medida que podamos ir incrementando las mesas de anestesia, vamos a poder ir incrementando las cirugías”, expresó Peluffo.

El profesional local mencionó que “tuvimos una reunión con los jefes de servicio quirúrgicos y también nos pusimos de acuerdo en empezar a trabajar juntos” y agregó que “supongo que en estos próximos días ya vamos a empezar a mejorar el número de cirugías para poder dar respuesta a toda la lista de espera”.

– ¿Cuántas mesas ya tienen disponibles para colocar en los nuevos quirófanos?

– Ahora vamos a tener dos mesas y, después, hay una compra centralizada, que ya está abierta la licitación y esperamos que en poco tiempo podamos lograr tener más mesas pero igual no solo son mesas sino que también necesitamos anestesistas, que no nos sobran.

-El doctor Quiroga dijo que estaban ellos a disposición….

– Pero, en realidad, la cantidad que tenemos en este momento si quisiéramos abrir muchos quirófanos no tendríamos anestesistas para dar respuesta, por lo tanto, esto es una cuestión que tiene que ser lenta y, digamos, progresiva. No se puede abrir de un día para el otro un número de quirófanos muy importante porque no tenemos la cantidad de personal, sobre todo, de anestesias, en este caso, porque tuvimos el ingreso de técnicos de anestesia, de instrumentadoras, también de enfermería, pero, bueno, tenemos que ponernos en condiciones de poder coordinar todas las partes.

-Se puede parar de un día para otro ocho quirófanos y pasar a dos, ¿pero no se puede aumentar de dos a seis?

-Jamás funcionaron 8 quirófanos. Lo máximo que funcionaron fueron 4.

-¿Nunca funcionaron más de cuatro quirófanos en Bahía Blanca?

-No. En este último período, no, desde el 2015, más o menos, no.

-Desde el 2015 a la fecha solamente funcionaron cuatro quirófanos?

-Sí.

-Voy a hablar con las personas que me decían otra cosa porque aseguraban que estaban funcionando mas.

-Si estaban cerrados los quirófanos. Estaban cerrados por obra, ¿Cómo van a funcionar más de 4?”.

-¿Antes de iniciar las obras no estaban funcionando más de cuatro?

-Estamos hablando del 2014.

-Yo no le dije cuándo.

-Ah, bueno, sí, bueno, está bien, sí. Hace muchos años atrás, sí, funcionaban más.

-Porque después vino la gestión de Vidal y se puso en marcha la reparación.

-Se frenó todo. Cuando vino la gestión de Vidal se cerró el quirófano prácticamente.

-Con Vidal no se hizo ninguna tarea dentro de los quirófanos. Se cerraron.

-Empezaron la obra que iba a durar 6 meses y duró 4 años.

-Usted dice que durante la gestión de Vidal se cerraron los quirófanos..

-Se cerraron los quirófanos, se cerró partos, se puso partos en un lugar que parecía una cloaca. La verdad que no fue muy brillante la acción de Vidal.

-Durante la gestión de Scioli venían bien y entró Vidal y fracasó todo.

-No. Tampoco. En la gestión de Scioli teníamos los quirófanos que teníamos que tener y hubo programado una readecuación de todo lo que era climatización del quirófano y, después, se cerraron la mitad de los quirófanos para hacer esa obra y se adjuntaron otras obras que estuvieron administrativamente mal hechas y entonces tuvimos un conflicto con las obras y por eso también se frenaron las obras, por eso duraron en vez de 6 meses, 9 meses, duraron más de 4 años.

-Ahora, con esto que Usted me dice, están viniendo las mesas para los nuevos quirófanos, ¿Cuándo llegarían a Bahía Blanca?

-“Ahora vamos a tener 2 mesas más y después está abierta la licitación para una compra centralizada y suponemos que en el lapso de este mes, o a lo sumo al comienzo del próximo, ya seguramente vamos a tener el número de mesas asignadas en nuestro hospital.

-Todavía las mesas no están, está la promesa de que van a estar en breve plazo, pero todavía no estan las mesas en Bahía Blanca.

-Está abierta la licitación. En la Provincia hay que seguir ciertas normas para comprar las mesas”.

-Lo que sí está descartado es que cualquiera de los otros seis quirófanos que hoy no están funcionando, si no tienen las mesas, los anestesistas no van a utilizarlas, ¿no van a operar allí?

-Obviamente, el quirófano para ser utilizado tiene que estar completo.