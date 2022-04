Nación no impedirá el tractorazo del campo: «La Ciudad dio permiso» "Nos corremos", dijo el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, al afirmar que las fuerzas federales no actuarán frente a la habilitación que dio la Ciudad. Ruralistas marcharán el sábado a Plaza de Mayo.

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, recordó que el Gobierno nacional «no tiene jurisdicción sobre la Ciudad de Buenos Aires» en cuestiones de seguridad, excepto espacios federales como la Casa de Gobierno y la Catedral metropolitana, e informó que la administración porteña autorizó el ingreso a la ciudad de los tractores en el marco de una protesta de ruralistas anunciada para este sábado.

«Esta mañana nos comunicamos con el ministro (de Seguridad porteño, Marcelo) D’Alesandro, quien me comunicó que ellos autorizaron el ingreso de los tractores, por lo cual nosotros no tenemos nada que hacer entonces. No vamos a participar, sólo cuidando los espacios federales como corresponde. Lo otro lo hará la ciudad de Buenos Aires, con el permiso que otorgó, y la Policía de la Ciudad», dijo Fernández en rueda de prensa.

Aníbal Fernández había puesto en duda la habilitación para ingresar a la Ciudad de Buenos Aires con tractores, tal como prevén para este sábado los productores agropecuarios autoconvocados en la movilización del #23A contra el Gobierno que se realizará en la Plaza de Mayo.«¿Van a entrar a Capital Federal con los tractores? Que ni lo sueñen», sentenció el funcionario en declaraciones televisivas, tras lo cual dijo que «el campo está pasando su mejor momento», y que las «ganancias inesperadas alcanzan los 1000 millones de pesos», como consecuencia del conflicto internacional entre Rusia y Ucrania.Al hablar acerca de la movilización, que cuenta con el apoyo de más de 200 entidades y que recorrerá desde la zona de Aeroparque hasta el centro porteño, Fernández señaló: «Lo van a hacer en donde pongan la cámara de televisión, eso pasó siempre de la misma manera».Los productores reclamarán por la alta presión tributaria al sector agropecuario, la eliminación de las retenciones, la baja en el gasto público, la escasez de gasoil en plena cosecha de soja y maíz, entre otras medidas tomadas por el Gobierno. Antes,había puesto en duda la habilitación para ingresar a lacon tractores, tal como prevén para este sábado losen laque se realizará en la Plaza de Mayo., sentenció el funcionario en declaraciones televisivas, tras lo cual dijo que, y que las, como consecuencia del conflicto internacional entre Rusia y Ucrania.Al hablar acerca de la movilización, que cuenta con el apoyo de más de 200 entidades y que recorrerá desde la zona de Aeroparque hasta el centro porteño, Fernández señaló: «Lo van a hacer en donde pongan la cámara de televisión, eso pasó siempre de la misma manera».Los productores reclamarán por la alta presión tributaria al sector agropecuario, la eliminación de las retenciones, la baja en el gasto público, la escasez de gasoil en plena cosecha de soja y maíz, entre otras medidas tomadas por el Gobierno. Frente a los dichos de Fernández, Ariel Bianchi, tesorero de la Asociación Argentina de Productores Autoconvocados (AAPA), salió al cruce y cuestionó la autoridad del ministro sobre el tema. Además, desde Juntos por el Cambio presentó una cautelar para garantizar que se haga la marcha. «Todos sabemos que Aníbal Fernández es un bravucón. La seguridad en CABA no depende de él, sino del ministro de la Ciudad de Buenos Aires. Lo único que busca con esas declaraciones es incitar a la violencia y nosotros nos vamos a manifestar pacíficamente con toda la gente de la ciudad. De nuestra parte va a ser una movilización ejemplar», expresó. En el mismo sentido, Diego Pascuale, uno de los organizadores del #23A, dijo: «Somos gente de trabajo y nos vamos a manifestar pacíficamente. Sabemos que el Gobierno a la falta de argumentos responde con violencia y creo que el ministro le habla a su núcleo duro del kirchnerismo para tratar de sostener el relato». Por su parte, Iván Castellaro, otro productor que impulsó la movilización, explicó que este sábado el campo espera «marchar en paz» en un reclamo que definió como «genuino». Con respecto a las declaraciones del ministro de Seguridad fue tajante: «Debería ponerse a trabajar en darle seguridad a la gente, que hoy no puede salir a la calle porque te matan por un par de zapatillas. Debería recordar que cada alimento que consume durante el día es el esfuerzo de un productor agropecuario argentino que a pesar de que lo castigan, sigue poniendo el cuerpo para sacar el país adelante». «Quizá a Fernández no le guste la idea de que reclamemos pero no va a poder frenar semejante movilización», culminó.