Jorge Brito y el futuro de Julián Álvarez: “Todo indicaría que se va a ir a mitad de año” "La batalla la vamos a dar hasta el último minuto, pero contra lo acordado y la carrera del jugador no se puede ir", expresó el presidente del "Millonario".

El presidente de River, Jorge Brito, se refirió hoy al futuro del delantero Julián Álvarez y afirmó que «todo indicaría que se va a ir a mitad de año» del conjunto de Núñez al Manchester City de Inglaterra.

«Por comentarios que hemos escuchado ya del mismo (Josep) Guardiola y los que nos hacen ellos, siempre tenemos que analizar el peor escenario desde lo deportivo y es que se vaya en julio”, expresó Brito en declaraciones radiales.

En esa línea, añadió: “Desde lo formal nos informarán cerca de la fecha, pero desde lo gestual y lo conversado todo indicaría que Julián sí se va a ir a mitad de año. La batalla la vamos a dar hasta el último minuto, pero contra lo acordado y la carrera del jugador no se puede ir».

Álvarez, de 22 años, fue transferido al Manchester City en una suma superior a los 25 millones de dólares, con la posibilidad de quedarse en el club argentino hasta diciembre.

No obstante, la decisión del entrenador español sería contar con él a partir de mitad de año. «Felicitaciones al Manchester City por contratar un jugador así, podría estar con nosotros ahora pero tengo jugadores en esa posición y no me gusta tener muchos en la misma posición», dijo Guardiola tras cerrarse la transferencia en febrero de este año.

Y agregó: «En la próxima pretemporada estará con nosotros y decidiré qué hacer. Estamos muy contentos de tener a este talentoso joven jugador por los próximos años».

Por otra parte, Brito habló del supuesto interés de clubes de Europa por el mediocampista Enzo Fernández, de gran presente.

«La actualidad hace que sea un jugador que es visto por los principales clubes del mundo, pero no tuvimos conversaciones. No hablamos de ventas o compras fuera del mercado de pases, debemos respetar al jugador que estamos observado y al actual plantel», cerró el mandatario de River.