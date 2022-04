Copa Libertadores: Boca se juega mucho ante el Always Ready de Bolivia, a qué hora y dónde verlo El equipo de Battaglia viene de caer en Cali y no puede resignar puntos de local si quiere pasar de fase. Su rival de turno dio la sorpresa ante Corinthians.

Después de la mala noche y la derrota por 2 a 0 ante Deportivo Cali en Colombia en el debut por la Copa Libertadores de América, le llega a Boca el turno de jugar en la Bombonera. Lo hará este martes desde las 19:15 (televisación de Fox Sports) ante Always Ready de Bolivia que en la primera fecha del Grupo E, superó por 2 a 0 a Corinthians de Brasil en la altura de La Paz.

El equipo de Sebastián Battaglia, que entre las competencias locales y continentales lleva tres partidos sin victorias (dos empates y una derrota), deberá levantar la puntería y vencer al conjunto boliviano que juega con una casaca idéntica a la de River si no quiere empeorar sus chances de pasar a los octavos de final. Cualquier cálculo que Boca haga, parte de ganar sus tres partidos en condición de local y de sumar no menos de dos de los seis puntos que le quedan como visitante. Con once unidades, la clasificación estará asegurada en primero o segundo lugar. Con menos de nueve, la cuestión podría empezar a complicarse.

A priori y más allá de su falta de funcionamiento y de su borroneada idea de juego, Boca no debería tener problemas en superar a los bolivianos, que por lo general decaen mucho cuando, desde los 3600 metros de La Paz, bajan al llano de Buenos Aires. Pero la actualidad boquense no asegura nada. Los partidos hay que jugarlos y el clima de la Bombonera puede llegar a ponerse espeso si pasan los minutos y no se puede abrir el marcador .

Acaso la novedad más importante en la formación de Boca sea la presencia como titular de Guillermo «Pol» Fernández como volante central. Pol reapareció el sábado ante Vélez y aunque esa posición lo obliga a jugar más retrasado, igualmente su claridad para pasar la pelota le otorga al equipo un volumen de juego del que carece cuando él está ausente. En el fondo, Jorge Figal seguirá siendo el primer marcador central ante las lesiones de Carlos Izquierdoz y Carlos Zambrano, el paraguayo Óscar Romero repetirá como enganche y arriba, Exequiel Zeballos y Darío Benedetto volverán a componer el binomio de ataque.

Always Ready se dará por muy satisfecho si puede llevarse un punto de La Boca. En sus estimaciones está ganar todos los partidos en La Paz (juega en el estadio Olímpico y no en su cancha de El Alto porque su superficie de césped sintético no está autorizada por la Conmebol) y sumar lo más que se pueda en sus visitas para tratar de clasificarse a octavos. La historia dice que nunca ganó un equipo boliviano en la Bombonera por la Copa Libertadores. Además, esta será la primera vez que Always Ready habrá de jugar en el viejo estadio de la Ribera en sus 89 años de existencia. Habrá que ver cómo le va.