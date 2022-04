Belgrano ganó y sigue firme como líder de la Primera Nacional

Belgrano de Córdoba venció hoy a Atlético Güemes de Santiago del Estero por 1 a 0 y sigue firme en la punta de la tabla de posiciones de la Primera Nacional, al completarse la décima fecha.

El delantero Pablo Vegetti, de cabeza, le dio el triunfo al «pirata» cordobés a los 24 minutos del segundo tiempo, de un partido que fue muy trabado y que terminó con incidentes por parte de los hinchas locales, dado que su equipo marcha último.

En Güemes debuto Walter Perazzo, pero el equipo, si bien mostró algunas cosas interesantes, sigue sin poder ganar.

Ahora el escolta del «celeste» es San Martín de Tucumán que venció a Independiente Rivadavia de Mendoza por 2 a 0, con los goles de Tino Costa, de penal, y Diego Sosa, mientras que la «lepra» terminó con diez hombres por la expulsión de Matías Quiroga.

Defensores de Belgrano superó por 1 a 0 a Quilmes, con el gol de Iván Sandoval, y así el «dragón» volvió a ganar luego de dos fechas, mientras que el «cervecero» lleva seis sin triunfo.

En tanto, en Tandil, Ramón Santamarina empató con Estudiantes de Río Cuarto 1 a 1, en el debut de Mariano González como entrenador en el equipo local, merced a los goles de Mateo Palmieri, para el conjunto tandilense y Luis Abraham, en la visita.

.

Las posiciones están así: Belgrano, 25 puntos; San Martín (T), 21; Instituto, 20; Brown de Adrogué, 19; Chacarita y Deportivo Riestra, 17; Almirante Brown y Guillermo Brown (PM), 16; Deportivo Maipú y Defensores de Belgrano, 15; All Boys, Chaco For Ever, Deportivo Madryn, Estudiantes (BA), Atlanta y Estudiantes (Río Cuarto), 14; San Martín (SJ), Agropecuario y Almagro, 13; Atlético Rafaela, Gimnasia y Esgrima (Mza), 12; Nueva Chicago, Deportivo Morón, Quilmes, Gimnasia (J) e Independiente Rivadavia, 11; Alvarado, 10; Sacachispas y Flandria, 9; Villa Dálmine, San Telmo, Ferro y Temperley, 8; Ramón Santamarina, 7; Tristán Suárez, 6;

Atlético Güemes y Mitre de Santiago del Estero, 4.