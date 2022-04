Desde Estados Unidos, Mauricio Macri insiste: “Prepárense, estamos listos para el segundo tiempo del cambio” El expresidente no se baja de la carrera presidencial

Desde los Estados Unidos, en el marco de una gira para la que obtuvo autorización judicial pese a su procesamiento en la causa por espionaje ilegal a familiares de víctimas del ARA San Juan, Mauricio Macri sigue jugando en las internas del Pro y no oculta su voluntad de sumarse a la nutrida troupe de aspirantes a la candidatura presidencial de Juntos por el Cambio en 2023. “Listos para el segundo tiempo del cambio”, dijo sonriente en un video que envió a la dirigencia del Pro de la Primera Sección Electoral bonaerense que se referencia en el diputado Cristian Ritondo, rival de la candidatura de Diego Santilli para la gobernación.

“Hola a todos, ¿cómo andan? Un cariño grande para Cristian, para Alex (Campbell) y todos los integrantes de la Primera, están almorzando y no me la quería perder”, arranca el video del ex presidente para los legisladores y concejales reunidos en un plenario en Moreno. “Quiero desearles un abrazo (sic) muy grande, que la pasen lindo y que se preparen porque más juntos (sic) que nunca, listos para el segundo tiempo del cambio”, añadió, incapaz de disimular la falta de teleprompter.

El encuentro y el mensaje ocurrieron el jueves y se inscriben en la feroz interna de Juntos por el Cambio a nivel nacional, que tiene como caras visibles a Horacio Rodríguez Larreta y a Patricia Bullrich, pero también en la disputa del Pro en la provincia que gobernó hasta 2019 la ex bonaerense María Eugenia Vidal. De hecho al mismo tiempo que el ex mandatario enviaba el saludo a las huestes de Ritondo, el alcalde porteño y su segundo Diego Santilli se sacaban fotos a 700 kilómetros, en Bahía Blanca, en plena gira de campaña por la provincia.

Macri salió del país el 25 de marzo con rumbo a Europa, donde participó del exclusivo mundial de bridge, y se muestra activo en las redes sociales para no perder protagonismo. El jueves almorzó con Donald Trump, con quien comparte negocios desde los años ’90, coincidió temporalmente en la gestión presidencial y en las derrotas que les impidieron la reelección en sus respectivos países. El argentino difundió desde Miami una foto sonriente junto al esperpento que se negó a reconocer la victoria de Joe Biden y reivindicó el asalto al Capitolio en enero de 2021. De ese encuentro participó también el ex embajador ante la OEA, Carlos Trujillo.

El mensaje generó rechazo entre los socios de la Unión Cívica Radical y de la Coalición Cívica. “Nunca me gustó mucho Trump, pero bueno, Mauricio está en todo su derecho. Esa parece una foto de campaña”, tomó nota el jujeño Gerardo Morales, uno de los dos radicales que no oculta sus elevadas ambiciones personales (el otro es Facundo Manes) y que asegura que la UCR no volverá a ser furgón de cola del Pro y luchará por imponerse en la interna cambiemita. Desde la filas de Elisa Carrió también la consideraron inoportuna.

El mismo jueves, Macri publicó una foto en un aula del “Centro Adam Smith para la Libertad Económica”, de la Universidad Internacional de Florida. “Honrado y agradecido de poder compartir con una nueva generación lo que aprendí en la política, el deporte y los negocios”, comentó. Ayer por la mañana posteó otra foto en la que le estrecha la mano al empresario Michael Saylor, CEO de MicroStrategy. Hablaron “sobre Bitcoin y el impacto sobre la economía individual y familiar. Interesantísimo”, aseguró.