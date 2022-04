Gimnasia y Esgrima, con el VAR de su lado, venció a Atlético Tucumán 2 a 1

Gimnasia y Esgrima La Plata pudo sonreír nuevamente de forma consecutiva y con un penal a instancias del VAR, venció a Atlético Tucumán por 2 a 1, en un encuentrodisputado esta noche en el estadio «Monumental José Fierro», por la novena fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional.

El conjunto platense se impuso con un doblete de Cristian Tarragona, a los 16 minutos del primer tiempo, y con un penal a los 15 del complemento.

El empate transitorio para el «decano» llegó con un gol de Marcelo Ortíz, a los 40 del inicio, que además terminó con diez hombres por la expulsión del delantero Ramiro Carrera, a los 45 del final.

El partido se hizo duro y tenso desde el inicio y ninguno de los dos logró ser más que el otro de manera contundente, pero en ese contexto la visita llegó al gol con una muy buena jugada colectiva que terminó con un remate de Tarragona que pegó en un defensor y descolocó al arquero Campissi para transformarse en el gol de inicio.

Pero la insistencia del local pudo darle la recompensa buscada, porque luego de varios rebotes en el área, Ortíz sentenció a Rey con un fuerte remate.

La segunda parte no varió mucho de la primera y si bien Gimnasia parecía tener algo de dominio, el «decano» trató en todo momento de exponer lo suyo.

El VAR le dio a Gimnasia un penal a favor y Tarragona pudo estirar la diferencia y ponerse adelante en el marcador, algo que defendió con uñas y dientes, incluso con los 10 minutos de descuento que dio el árbitro.

Sintesis.

Copa de la Liga Profesional.

Zona A – Fecha 9.

Atlético Tucumán 1 – Gimnasia y Esgrima (LP) 2.

Estadio: Monumental José Fierro.

Árbitro: Jorge Baliño.

VAR: Patricio Loustau.

Atlético Tucumán: Nicolás Campisi, Marcelo Ortiz, Nicolás Thaller, Manuel Capasso y Gabriel Risso Patrón; Guillermo Acosta, Gastón Gil Romero, Ramiro Carrera, Renzo Tesuri, Ramiro Ruiz Rodríguez y Augusto Lotti. DT: Juan Manuel Azconzábal.

Gimnasia (LP): Rodrigo Rey; Francisco Gerometta, Leonardo Morales, Oscar Piris, Matías Mellusso; Ramón Sosa, Agustín Cardozo, Brahian Alemán, Lautaro Chávez; Eric Ramírez y Cristian Tarragona. DT: Néstor Gorosito.

Goles en el primer tiempo: 16m Tarragona (G), 40m Marcelo Ortíz (AT).

Gol en el segundo tiempo: 15m Tarragona (G), de penal.

Cambio en el primer tiempo: 26m Tomás Muro por Chávez (G).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio Martín Garay por Tesuri (AT), 27m Germán Guiffrey por Ramírez (G), 33m Eugenio Isnaldo por Risso Patron (AT) e Ignacio Puch por Ruiz Rodríguez (AT), 45+2m Cristian Menéndez por Lotti (AT), 45+9m Franco Soldano por Tarragona (G) y Guillermo Enrique por Sosa (G).

Incidencia en el segundo tiempo: 45m expulsado Carrera (AT).