Distribución de los ingresos en Argentina: el 20% vive en hogares con ingreso per cápita debajo de 13000 pesos La cifra surge del informe de Distribución de Ingresos del Indec con datos al IV trimestre de 2021. El promedio de ingresos por persona estaba en los 52.500 pesos

El 20 por ciento de la población vive en hogares en los que el ingreso per cápita, medido como promedio del cuarto trimestre de 2021, no superaba los 12.857 pesos. Si se toma de referencia el 50% de la población en los hogares de menores ingresos, el techo de ingresos por persona es de 24.571 pesos. Son los valores que surgen de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que realiza el Indec y corresponden al informe trimestral de ese organismo sobre Evolución de la Distribución del Ingreso.

La encuesta abarca a 31 aglomerados urbanos con una población total de 29 millones de personas. El ingreso promedio per cápita de dicha población alcanzó, en el último trimestre de 2021, a 32.192 pesos, pero la mitad de esa misma población recibía menos de 24.571 pesos. La diferencia entre uno y otro valor estadístico está dada porque una parte de la población que está por encima de ese valor de 24.571 pesos, está muy por arriba de ese valor, con lo cual eleva el valor promedio más que proporcionalmente al resto.

El mismo informe señala que 17,5 millones de personas (del total de población urbana de 29 millones) percibió algún ingreso en el período. El promedio de ingresos fue de $52.553. Analizado la distribución de ingresos según la escala de precepción individual, se observa que para el 40% de personas con ingresos más bajos, el valor promedio es de 19.667 pesos. El estrato medio, constituido por el segmento que está por encima del 40 de más bajos ingresos hasta alcanzar al 80% de las personas en la escala (deciles 5, 6, 7 y 8) tuvo en promedio un ingreso mensual de $50.622. El 20% de ingresos más altos, en tanto, promedió $122.192.

La encuesta de distribución de ingresos del Indec sigue mostrando una marcada diferenciación en contra de las mujeres. Los perceptores varones tuvieron un ingreso promedio de $60.132, mientras que las mujeres recibieron en promedio $45.154, prácticamente un 25 por ciento menos.

Esta discriminación por género también se evidencia al observar la escala de ingresos exponiendo la distribución entre ambos sexos en cada nivel. Así, al dividir cada 10 puntos porcentuales a los perceptores de ingresos (en total, 17,5 millones de personas), se verifica que:

* En el 10% de personas con menores ingresos (un millón setecientas cincuenta mil personas), un millón 207 mil son mujeres y 543 mil son varones.

*En cambio, en el 10% de personas con mayores ingresos, un millón cien mil son varones y 650 mil son mujeres.

La discriminación no se da sólo entre los extremos de la escala. Si se abarca un estrato más amplio, por ejemplo comparando entre el 30% de personas de menores ingresos y el 30% con mayores ingresos, se verifica que:

* En el 30% de personas con menores ingresos (5 millones 250 mil individuos), 3 millones 320 mil son mujeres y un millón 930 mil son varones.

* En tanto que entre el 30% de personas con mayores ingresos, 3,2 millones son varones y 2,05 millones son mujeres.

El informe del Indec, a su vez, brinda distintas formas de reflejar la desigualdad en la distribución del ingreso, entre las cuales se pueden destacar las tres siguientes:

* Brecha de ingresos per cápita familiar: Tomando al conjunto de la población urbana (29 millones) en función del ingreso per cápita del grupo familiar al que pertenece, y ordenándolos en tramos de diez puntos porcentuales de menor (decil 1) a mayor (decil 10), resulta que el ingreso mediano de este último decil equivalía a 13 veces el ingreso mediano del primer decil. En el cuarto trimestre del alo anterior (2020), esta relación era de 18 veces, y en el último trimestre de 2019, de 16 veces, lo cual indicaría que se superan picos históricos de desigualdad durante la pandemia y se vuelve a niveles prepandemia y pre recesión macrista. En efecto, la relación de ingresos de 13 veces entre el décimo y el primer decil, es similar a la medida en el cuarto trimestre de 2017.

* Coeficiente de Gini del ingreso per cápita familiar: de 0 a 1, marca el menor o mayor grado de desigualdad de ingresos (0 sería la igualdad absoluta, toda la población el mismo ingreso per cápita). El valor de Gini para el 4to. trimestre de 2021 resultó 0,413, por debajo del 0,435 de un año atrás, lo que marcaría una sensible disminución de la desigualdad.

* Distribución de ingresos entre hogares, según la escala de ingresos per cápita familiar: de los ingresos totales de la población, el Indec estimó que el 21,8 por ciento quedó en el decil 10, y 15,2% en el decil 9. Es decir, el 20% de los hogares de mayores ingresos acapararon el 37% de los ingresos totales. En el otro extremo, el decil 1 apenas recibió el 3,5% de los ingresos totales y el decil 2, el 5,8%.

Por Raúl Dellatorre