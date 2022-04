Cómo nos contaban la guerra

Gentileza: Claudio Angelini – La Grappa Contenidos

¿Cómo fue la comunicación de los medios periodísticos en torno al desembarco argentino en las Islas Malvinas en abril de 1982?

Este es uno de los muchos aspectos que rodearon la guerra que deben analizarse para tratar de conocer las circunstancias que la enmarcaron, de las cuales por supuesto la más importante es que por ese entonces se cumplían seis años del inicio de la dictadura más atroz que recuerde la historia argentina. Ello genera inevitablemente sentimientos encontrados al momento de analizar este hecho tan singular, inevitablemente ligado a lo militar.

Como simple ejercicio de memoria, aprovechando el gentil ofrecimiento de material que nos hiciera el Director de Radio Nacional Bahía Blanca, que posee en sus archivos numerosos diarios y revistas de aquella época, decidimos hacer -como una forma de muestreo- una simple exposición comentada de los titulares del diario local “La Nueva Provincia” de un breve período: desde el 23/03/1982 hasta el 04/04/1982 (o sea, solamente diez días antes y hasta dos días luego de producido el desembarco).

Ello así porque la pretensión no es realizar un análisis histórico profundo, sino solamente refrescar la memoria de los que pertenecemos a las generaciones de personas que fueron testigos directos de los hechos -cuando no protagonistas- y por otro lado, despertar la curiosidad de quienes, por su edad, no tienen más que imágenes borrosas, o bien ningún recuerdo porque aún no habían nacido, pero que hoy, cuarenta años después, son interpelados por el ideal de una Patria Soberana, que sienten la misma emoción que nosotros y, principalmente, igual admiración y agradecimiento a los argentinos que lucharon y ofrendaron su vida en el combate.

A estos últimos, a los Veteranos de Guerra de Malvinas, dedicamos como humilde homenaje este simplísimo trabajo.

23/03/1982: “Un grupo de argentinos desembarcó e izó la bandera en las Georgias del Sur”

La nota desarrollaba un cable fechado el día anterior en Londres, en el que se informaba que el 19 de marzo un grupo de argentinos había izado una bandera argentina “sin autorización británica”, por lo que el Foreign Office pedía al gobierno argentino “aclaraciones inmediatas sobre el incidente”. Más adelante señalaba que la última ronda de conversaciones entre los dos países por la disputa de soberanía sobre el territorio de las islas se había realizado en New York a fines de febrero, con idéntico resultado que las anteriores: no se había llegado a ningún acuerdo.

Al final del desarrollo, se observa un párrafo ciertamente premonitorio, teniendo en cuenta lo que sucedería posteriormente: “Una alta fuente militar consultada hoy por UPI dijo que no debía descartarse una solución militar para la disputa por la soberanía de las islas. Agregó que las autoridades argentinas están convencidas de que una eventual solución militar contaría con el respaldo de la comunidad internacional.”

Una demostración de la errónea evaluación geopolítica practicada por los mandos de la dictadura, que seguramente los alentó a concretar la ocupación que tendría lugar diez días después de la publicación y con la que se infiere consideraban podrían mejorar la relación con una sociedad que daba muestras de hartazgo cada vez más importantes contra la prepotencia, en medio de una situación económica de creciente deterioro del sector asalariado y beneficio de la especulación financiera.

24/03/1982: “Malvinas: 1983 sería el tope para su devolución”

Continuando en la línea expresada en la nota del 23 de marzo, la nota comentaba que la disputa entre Argentina y Gran Bretaña “amenaza con entrar en un camino sin salida, donde una solución de fuerza aparece como probable”. (Lamentablemente no se cuenta con todo el desarrollo, pues el desarrollo continuaba en la página 4 que falta).

El referido tope para su devolución podría tener relación con un plan -entonces secreto- de la Agencia Central de Inteligencia de USA (CIA) para desactivar el conflicto bélico y que básicamente consistía en la devolución por parte del Reino Unido del territorio en disputa a la Argentina, dándole a los isleños la posibilidad de relocalizarse en suelo británico o bien adoptar la nacionalidad argentina (este plan habría surgido de un documento de inteligencia inglés, declasificado en 2017) (1)

Compartiendo la primera plana de ese día, el otro título daba cuenta de que “Inglaterra reclamó el retiro de LADE”, haciendo referencia al reclamo formulado por el embajador inglés Anthony Williams a su par Nicanor Costa Méndez “a quien le solicitó el retiro de las oficinas de LADE del archipiélago malvinense” (Recordemos que LADE era la empresa estatal argentina Líneas Aéreas del Estado).

(En esa fecha se recordaban los seis años de producido el golpe, por lo que otro titular era “El actual Proceso cumple su sexto aniversario” y más abajo “Informará el gobierno sobre los desaparecidos”)

25/03/1982: La cuestión Malvinas pasaba a un tercer plano en esta edición, en la que el título central consignaba “A mediados de año será sancionada la ley orgánica de los partidos políticos”, que permite ver el incremento de la actividad política institucional que contradecía los dichos del mismo Galtieri, quien poco tiempo antes sostenía que “las urnas están bien guardadas”.

Más abajo, con escaso resaltado, dos columnas pequeñas informaban que “Infantes de marina británicos están en viaje a las Malvinas”, relacionando el hecho con el desembarco argentino del día 19 de ese mismo mes.

26/03/1982: En esta edición se mantenía disminuida la importancia asignada al conflicto con el RU, a juzgar por la ubicación en tapa del título que anunciaba “Consideró el Comité militar la crisis con Gran Bretaña”, expresando en la nota que continuaban las conversaciones con el embajador inglés Williams en relación a los sucesos acontecidos en Islas Georgias y en las oficinas de LADE en Puerto Stanley. También, hacia el final, bajo el subtítulo “Reunión de mandos” se señalaba que, según fuentes “altamente confiables” los altos mandos de la Armada y Fuerza Aérea habían mantenido sendas reuniones para analizar por separado “la situación planteada a raíz de los episodios ocurridos en las Islas Georgias y Malvinas…”. Es decir, se estaban definiendo, no ya las vías que se utilizarían, sino las cuestiones estratégicas de una contienda bélica.

27/03/1982: El conflicto volvía a ocupar un lugar preponderante en tapa. Se titulaba “El transporte artillado ‘Bahía Paraíso’ fue destacado al área de las Georgias del Sur”, mientras el copete consignaba “La crisis con Inglaterra es ‘seria, grave’, dijo anoche Costa Mendez”, quien, además de esa calificación, manifestaba que el envío de la embarcación de la Armada estaba asociada a la presencia en la zona en cuestión del buque de guerra británico “Endurance”, subrayando que el gobierno argentino debía brindar “toda la protección diplomática” a los trabajadores desembarcados en la isla Leith. Otro título señalaba “Amenaza de Gran Bretaña”, destacando que “el gobierno británico autorizó incluso ‘el uso de la fuerza’ para desalojar a esos argentinos”. En un recuadro encabezado como “Frente al Endurance” se comenta que el Bahía Paraíso había fondeado frente a la isla San Pedro (archipiélago de Georgias) a la vista del Endurance, y, como versiones no confirmadas, que habrían partido hacia esa zona la Drumond y la Grand Ville, ambas corbetas misilísticas apostadas en el puerto de Mar del Plata.

Era evidente entonces que nos acercábamos a un conflicto armado, puesto que nos alejábamos de una solución diplomática.

28/03/1982: “’Acto intimidatorio inglés’: envían otro buque de guerra a las Georgias”

La columna da cuenta de la agudización del conflicto, informando que Gran Bretaña había enviado a las Georgias otro buque de guerra e infantería. También se describe actividad por parte de embarcaciones de nuestra Armada, como el buque tanque “Punta Médanos” y aprestos “inusuales” en la Base Naval Puerto Belgrano. Se citan fuentes no identificadas que indicaban que algunos de los principales navíos de la Armada se preparaban a zarpar, subrayando que la fuerza se encontraba “en condiciones de asegurar la soberanía en la zona”.

En la página 5 de esa edición se describe un comunicado de la empresa cuyos trabajadores habían protagonizado el desembarco, dirigido al embajador Williams, que aseguraba que “las tareas previstas fueron llevadas a cabo sin que se planteara dificultad alguna, circunstancia esta que también es del conocimiento de esa misión diplomática y, en consecuencia, de las autoridades británicas”. Al final del comunicado individualiza con sus nombres a los treinta y ocho trabajadores en cuestión.

Apartándose de lo estrictamente bélico, otra columna expresa “Suspenderíase la movilización que convocó la CGT”, señalando que -como consecuencia del desarrollo del conflicto, la cúpula sindical analizaba esa posibilidad (lo que finalmente no se concretó, realizándose el acto a los dos días, contra el cual tuvo lugar una intensa y feroz represión). Ello demuestra la actitud de enfrentamiento que una parte del movimiento obrero organizado (encabezado por el dirigente del gremio cervecero Saúl Ubaldini) estaba decididamente enfrentada con la junta de militares que se habían apropiado por la fuerza del poder.

29/03/1982: “Costa Méndez: la crisis con Gran Bretaña sigue siendo seria y tensa”

Sin demasiadas novedades que informar, luego de varias consideraciones, se informan las posiciones al respecto de diversos sectores políticos, en la voz de algunos de sus representantes: Vicente Solano Lima, por el partido Conservador Popular, quien adopta una posición crítica respecto de la política internacional, que califica como carente de claridad. También se reproduce la opinión de Néstor Cortelezzi, presidente de la junta central de la UCR, quien sostiene que su partido “tiene una gran solidaridad con la defensa de la soberanía nacional” y que “el pueblo no es partidario de la violencia” en relación al conflicto. El presidente del Movimiento de Reafirmación Doctrinaria Justicialista Alberto Serú García señalaba que “el caso de trabajadores argentinos… obliga en defensa de la soberanía nacional, a disponer manos militares en la protección de los mismos.” En tanto, para César Cao Saravia, conspicuo industrial, la situación significaba “el punto final de las pretensiones inglesas sobre la soberanía nacional en esa región insular argentina”. También reproduce la opinión de Carlos Menem, representando a la liga de ex gobernadores peronistas, que “repudia todo intento de usurpación de la soberanía nacional”. No se reproducía ninguna voz en disidencia del reclamo. Al final de la nota se informaban las repercusiones producidas en Uruguay, Brasil, Paraguay y México.

30/03/1982: “Gran Bretaña demora una respuesta a la Argentina y se dilata la crisis”

Se informaba acerca del silencio de la embajada británica, que no preveía contactos con la Cancillería argentina, al tiempo que ni confirmaba ni desmentía el envío de contingentes militares a la zona de disputa. Mientras tanto el secretario de Relaciones Exteriores inglés -lord Carrington- advertiría que “Gran Bretaña está decidida a mantener su soberanía sobre las islas en disputa”. Al mismo tiempo el representante de los isleños solicitaba al gobierno del Reino Unido el envío de refuerzos navales, vista la presencia militar argentina en la zona. Otro titular en la portada del diario anunciaba “La CGT realiza hoy su anunciada concentración en Plaza de Mayo”. Al desarrollarlo, daba cuenta de una declaración que sostenía que la central sindical “…repudia los actos que vulneran la soberanía nacional y hace suyas las consignas de soberanía que a través de la historia sostuvo el pueblo argentino… pero también afirma que se vulnera la soberanía cuando se pretende entregar la riqueza del subsuelo, la banca estatal, las empresas del Estado; cuando se comprime la grandeza del país produciendo millones de desocupados, hambreando al pueblo y generando salarios indignos; destruyendo el aparato productivo y transfiriendo el capital nacional a la banca transnacional”. Una declaración coherente y valiente, vista a la distancia, que apoyaba la soberanía, pero denunciaba el caos económico y la situación de la clase trabajadora, tal como señalamos en la introducción.

01/04/1982: “Respondió Gran Bretaña a una nota de Argentina. Se aproximan definiciones” era el título central en cuyo desarrollo no se daban mayores precisiones habida cuenta del hermetismo existente tanto en los representantes británicos como en la Cancillería argentina, cuyo titular Costa Méndez se limitó a manifestar que habían tenido un “intercambio diplomático” como los que venían manteniendo por esos días. Uno de los subtítulos de la nota señalaba “Desacuerdo en EE.UU” aunque en la bajada expresaba que aún no existían definiciones acerca de la postura que finalmente iría a tomar ese país. Otro subtítulo era “Preocupación en la ONU” y más adelante “Témese un enfrentamiento”, todo lo cual daba muestras inequívocas del aumento de la tensión y de la posibilidad creciente de un enfrentamiento armado.

Paralelamente se informaba: “Movilización cegetista: 100 personas seguirán detenidas” reproduciendo un comunicado de la PFA en el que se detallaban los detenidos conforme su filiación política y/o sindical.

02/04/1982: La tapa íntegra del diario se dedicó a la ocupación de nuestras islas: “Argentina, a un paso de poner punto final a casi 150 años de usurpación británica”, “Estaría en marcha la ocupación de las Malvinas. Hoy lo confirmaría Galtieri”. “El general Benjamín Menéndez sería designado gobernador militar”. “Nuestro país denunció a Inglaterra”. En el interior, las páginas 4, 5 y 6 también estaban dedicadas totalmente a informaciones relacionadas al suceso. Se destaca la columna que comentaba “Apoya Brasil las reivindicaciones de nuestro país sobre las Malvinas” que ocupaba más de media página. En el mismo sentido en un recuadro titulado “Solidaridad americana” en el que se cita al embajador argentino ante la OEA, quien manifestaba que “contaríamos con la solidaridad de todos los países del continente americano”. En la parte inferior otro título señala: “La CGT ‘muy preocupada’”, debajo del que se explicita que la Central aclaró que “eso no debe interpretarse como que dejaremos de lado la defensa de los intereses, no de un sector, sino de todo el país” y más adelante un dirigente que integraba la “Comisión de los 20” anticipaba que las posibles medidas de fuerza que proyectaba el Movimiento Obrero quedaban “postergadas por el compás de espera al que obliga la actual situación”.

Describiendo el clima que se vivía en nuestra ciudad, un recuadro consignaba “Una tensa vigilia en Bahía Blanca”, y, como dato ahora anecdótico, al final informaba que LRA 13 Radio Nacional había recibido instrucciones de estar al aire toda la noche.

Un “dato de color” a la distancia: en página 6 se destaca el “Unánime apoyo a la reivindicación de la soberanía de distintas figuras del quehacer político nacional”, resumiendo opiniones de dirigentes como Alberto Robredo (Partido Federal), Oscar Alende (Partido Intransigente), Américo García (Movimiento de Integración y Desarrollo), Antonio Tróccoli y Carlos Perette (UCR), Italo Luder y Julio Romero (PJ), Francisco Cerro (Democracia Cristiana) ilustrando la columna con fotos de Trócoli, Perette, Alende y… Emilio Massera. Queda claro como el diario operaba a favor de la carrera política que ese militar, responsable del asesinato y sufrimiento de miles de argentinos, pretendía desarrollar, situándolo en un pie de igualdad con reconocidos líderes políticos.

03/04/1982: El título central es “La recuperación de las Malvinas es un hecho irreversible, afirmó Roca”, aludiendo así a declaraciones de Eduardo Roca, representante argentino en el Consejo de Seguridad de la ONU respecto a que Argentina estaba dispuesta a negociar los intereses británicos en las islas “pero que la soberanía no es negociable”. Gran Bretaña solicitaba a dicho consejo que se demandara a nuestro país la “inmediata retirada de las islas Malvinas”, atento que consideraban como una “agresión injustificada” al desembargo argentino. En el mismo sentido, en la parte superior se informaba “Washington deplora el uso de la fuerza”. A mitad de página se observaba una foto del presidente de facto Galtieri, cuyo pie consignaba “El presidente saluda a la multitud” y, más abajo, otro título que expresaba “El país vive una nueva gesta, afirmó Galtieri”, cuyo desarrollo sintetizaba expresiones del nombrado desde el balcón de la Casa Rosada hacia la multitud que se agolpaba en Plaza de Mayo (el mismo lugar donde tres días antes había tenido lugar la represión a la marcha de la CGT…). Al pie, sendas notas expresaban “Aprestos en el sur” e “Inglaterra amenaza con acciones militares”.

En la parte superior de página 4, se recogían testimonios y opiniones de bahienses bajo el título “El júbilo de un día que perdurará en la historia”, todos los que obviamente coincidían en la emoción provocada por el hecho y en el apoyo al reclamo. Más abajo dos columnas resumían la opinión de dirigentes, una de políticos nacionales ilustrada por una foto de Raúl Alfonsín secundado por Roque Carranza, integrantes de la “Multipartidaria”, que manifestaban que “…los argentinos sabemos unirnos para la defensa de las causas grandes…”. En la misma columna se transcriben consideraciones políticas no relacionadas estrictamente al conflicto, entre las cuales se destacan ”…esta verdadera oligarquía especuladora que utiliza o pretende utilizar a las FF.AA. como brazo armado de un esquema de dominación social…” “…ahora comprendimos que la democracia no es una competencia por el voto del pueblo…” que muestran una pintura de época: había coincidencia en la necesidad de reabrir la vía democrática-institucional.

La otra columna, encabezada como ”Orgullo y fervor patrióticos” resumía el parecer de dirigentes locales, entre ellos varios integrantes del gabinete de facto del municipio, varios radicales y dos sindicalistas peronistas (Ezequiel Crisol y Abertano Quiroga), todos en el mismo sentido de apoyo expreso a las acciones.

En página 5 continúa el desarrollo del mensaje presidencial y título expresa “Las FF,AA. pertenecen al pueblo, dijo Galtieri”, ilustrándose con una foto de Galtieri con las manos en alto, gesto con el que parecería estar imitando al otro General, aquel que había muerto en 1974, amado por la mayor parte del pueblo… En ningún lugar se hacía referencia a los cambios de actitud que asumía la masa congregada en la Plaza, según el dictador hablara de las Malvinas o de la junta militar que ejercía el poder, de júbilo y repudio, respectivamente.

La página 6 está dedicada a la “Ruptura de relaciones diplomáticas”, y reproduce “Comunicados oficiales”.

A continuación, la página 7 centraba su información en lo relativo a política internacional, con títulos “Presiona EE.UU. para que Argentina retire las tropas de las Malvinas”. Más abajo, otra columna es encabezada como “Eco favorable a nuestro país en la OEA”, “La OTAN se declaró incompetente para intervenir en el conflicto”, “Las relaciones con Washington se están tornando complicadas”, “Saint Jean: Reagan se ofreció como mediador” y “Brasil confirma su apoyo”.

04/04/1982: El título central de la edición de esta fecha constituye el primer adelanto de la situación diplomática desfavorable para nuestro país: “Voto favorable a Gran Bretaña en el consejo de seguridad de la ONU”. Las páginas 4 y siguientes se dedican íntegramente a la evolución del conflicto y a las novedades de diverso orden que se van produciendo: “Crean la gobernación de las islas Malvinas”, “Viaja hoy Menéndez a Puerto Rivero”, “Brasil no permitirá el reabastecimiento de combustible a buques de guerra británicos”. Se destaca en página 8 “Inglaterra dispuso comenzar una gran operación naval. Escándalo en Londres”. La 9 está totalmente cubierta por un símil de la bandera nacional en el que se consignan los nombres de diversas firmas comerciales -varias de las cuales todavía existen- como demostración de apoyo a la gesta.

La guerra había comenzado a formar parte de la cotidianeidad de los bahienses. Era permanente la aglomeración de personas frente a la sede del diario sobre calle Sarmiento, en cuyas vidrieras se iban comunicando las novedades en pizarras de grandes caracteres. Luego vendrían el oscurecimiento nocturno de las viviendas y edificios, el “enmascaramiento” de las luces de los vehículos, el control de los “Jefes de manzana” y tantas otras cosas… (1)

(1) Todas excelentemente resumidas en la serie de microrrelatos, bajo el título «La guerra en casa», realizado desde la Dirección de Medios Audiovisuales y producido por el Archivo de la Memoria de la UNS, el primero de los cuales será estrenado el próximo 2 de abril, pudiéndose ver los restantes a lo largo de ese mes en las redes sociales del Archivo Instagram @unsarchivomemoria y Facebook @ArchivodelaMemoriaUNS; y en su canal de Youtube.

OTROS DIARIOS:

«LA NACIÓN» del 02/04/1982

«LA RAZÓN» del 04/04/1982